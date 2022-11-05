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涉訛稱盜竊案無法查 警：用儲值卡聯絡故沒紀錄

【明報專訊】男警在處理店舖盜竊案時，訛稱涉案車主拒絕落口供，令案件無法追查，他否認一項在公職中行為失當罪，案件昨日在沙田裁判法院續審。被告自辯稱曾用儲值卡以WhatsApp致電車主，故沒相關紀錄。被告亦否認冒充車主，發出電郵投訴警方騷擾。案件押後至11月30日結案陳辭。

被告溫志煒（49歲）否認於2019年3月26日至6月4日間犯案。他於2018年10月22日一宗沙田乙明邨百佳盜竊案任調查警官，該案疑有共4箱五香肉丁及Kinder出奇蛋遭以車輛偷走。被告於去年12月因本案被捕。

涉訛稱涉案車主拒落口供

否認冒充車主發電郵投訴

被告前上司、督察林偉昨日供稱，被告於2019年5月初至6月初不曾致電涉案車主調查。被告昨在控方盤問下解釋，他以固網電話和儲值卡手機號碼致電車主陳詩媚，惟無人接聽，遂於4月18日和5月11日用儲值卡以WhatsApp致電對方通話，但儲值卡已銷毁，故沒有通話紀錄。被告又說「無理由係咁奪命追魂call咁打」，他認為無需要，故沒記錄聯絡陳詩媚的細節，並否認從沒致電陳。他稱不認識陳，與她毫無恩怨。

此外，控方引述一封由陳向林偉投訴警方騷擾的電郵，內容提到「近日溫警員不斷找我」。被告稱有人列印電郵放在其枱面，他不知電郵由誰發出，可能陳收到來電覺得「煩」。控方續稱，被告因為當時工作繁重、想逃避調查盜竊案，而在相關紀錄虛假地稱陳不願意給予口供，被告表示不同意。

【案件編號：STCC 3724/21】

相關字詞﹕沙田裁判法院 在公職中行為失當罪 警員犯法

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