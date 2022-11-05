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禁餵野豬擴全港 除夕生效 漁護署擬再修例增刑罰 引入定額罰款

【明報專訊】為控制野豬滋擾情况，政府繼去年採取「人道毁滅」行動，至今共殺267頭野豬，昨日又刊憲將野生動物的「禁餵區」擴展至全港，稱是為避免野生動物特別是野豬失去在野外覓食的能力，相關條例修訂將於下周三（9日）提交立法會作「先訂立後審議」程序，今年12月31日起實施。有野豬關注組織表示「原則性不反對」修例。有區議員認為要對「存心餵飼者」執法有難度，但相信若修例增加罰款，能起阻嚇作用。

現時《野生動物保護條例》（第170章）的禁餵區只包括獅子山、金山、城門郊野公園等範圍，政府昨就修訂公告刊憲，修例後禁餵區將覆蓋全港，任何人如未持有特別許可證而餵飼野生動物，包括野豬，會被檢控。漁護署表示會透過內部資源調撥及風險為本執法策略，應付或會增加的執法工作。漁護署亦計劃修例提高非法餵飼野生動物的刑罰及引入定額罰款，加強整體阻嚇力。根據漁護署網頁，任何人觸犯非法餵飼野生動物的法例，目前最高可罰款1萬元。

自去年共捕殺267頭 南區最多

根據漁護署統計，截至本月3日共「人道毁滅」267頭在市區及民居附近對公眾構成潛在危險或造成滋擾的野豬，主要分佈於港島，其中東區和南區共捕獲約100隻，當中57隻在南區發現。

區議員憂執法難 認同增罰則

南區黃竹坑不時會有野豬在馬路上出沒，南區區議員梁進表示區內有數個餵飼野豬「黑點」，他每年平均接獲逾40宗野豬滋擾投訴，而有關非法餵飼野豬的則有10多宗。

梁進表示，市民非法餵飼野豬改變了其覓食習慣，令野豬從山頭和樹林轉到馬路上覓食。他說曾有餵食者收過百張告票也不以為意，「早就預想到（會收告票）」，他認為要對「存心餵飼者」執法有難度，但相信若修例增加罰款，能起阻嚇作用。

野豬關注組原則性不反對禁餵

香港野豬關注組發言人黃豪賢對修例把全港納入禁餵區表示「原則性不反對」，他說不認同市民餵飼野豬，但認為這跟去年政府捕殺野豬有關，因市民覺得野豬吃飽與否也會被殺，產生「倒不如對牠們好一點」的同情心理。他說，政府去年展開捕殺行動不足一年，已「人道毁滅」全港約一成野豬，認為政府應增派人手巡視餵飼行為，而非以捕殺來解決野豬滋擾問題。

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