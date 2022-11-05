引習近平指「港需轉變治理理念」 曾鈺成：意味政府理念有問題 失望未提相關改革

曾鈺成昨日出席《灼見名家》論壇表示，新班子上場後各界反應正面，但他笑稱要扮演李家超口中的「紅隊角色」。他質疑，施政報告未能完整回應習近平對香港提出的「4個希望」，在提高治理水平、不斷增強發展動能上，較少針對措施，僅提出設立政府管治組織，包括香港投資管理有限公司，認為未夠明確。

對於政府提出重組扶貧委員會，精準扶貧，曾鈺成表示失望，質疑「共創明Teen」計劃增加參加者是否可行，反問是否多做幾個類似深水埗明哥派飯的項目，就可解決貧富懸殊的問題，強調理念非常重要。

習近平訪港時發表的七一重要講話，亦提到支持香港推動改革，要破除利益固化藩籬。曾鈺成認為，政府需處理好與市場關係，結合「有為政府及高效市場」，才可把握市場機遇。他以昔日私人參建項目為例，稱政府當時未能處理好市場反撲，最終要退市收場，他認為政府亦要避免因利益藩籬，阻礙社會創造力。