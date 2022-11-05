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民研：施政報告評分40.1 較出爐日跌10分

【明報專訊】《施政報告》提出多項吸引人才及企業措施，香港民意研究計劃訪問4832名市民，發現平均評分為40.1分，較10月施政報告公布當日的即時評分下跌10分。不同政治光譜支持者對施政報告評分兩極，在非民主派的支持者中，平均分為50.1分，在民主派支持者評分則僅得15.3分。

逾半人稱吸人才措施效果小

民研在10月28日至11月2日以電郵訪問接觸群組成員。不論政治光譜，受訪市民對施政報告措施能否吸引港人回流或吸引人才均有保留，近半受訪市民認為政府要改善社會環境，才可紓緩人才外流趨勢。

綜合而言，69%受訪者認為施政報告措施能吸引港人回流的「效果小或沒有」，54%受訪者認為對吸引人才「效果小或沒有」，認為「效果大」的比率分別7%及16%。50%受訪者認為未來兩年人才外流會加快，32%受訪者則會放緩。

自稱非民主派的受訪者中，四成人認為措施對吸引人才「效果小或沒有用」，31%認為一半半，僅21%認為「效果大」；同樣自稱非民主派受訪者中，近六成人認為措施對吸引有意移民的港人回心轉意「效果小或沒有用」，僅8%認為「效果大」，在民主派受訪者中，九成七認為無助令人回心轉意。

多個社會因素中，最多受訪者認為薪酬福利是吸引人才來港工作的第一因素，其次認為公民權利受保障，及司法獨立是最重要。

民研副行政總裁鍾劍華在網上記者會說，預計未來一兩年香港移民趨勢未必減少，甚至因英國BNO計劃等繼續增加。他說，當有意移民的港人看到特區政府所做未能改善社會環境，對回心轉意不太有信心。

相關字詞﹕人才搶奪戰 香港民研

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