民研：施政報告評分40.1 較出爐日跌10分

逾半人稱吸人才措施效果小

民研在10月28日至11月2日以電郵訪問接觸群組成員。不論政治光譜，受訪市民對施政報告措施能否吸引港人回流或吸引人才均有保留，近半受訪市民認為政府要改善社會環境，才可紓緩人才外流趨勢。

綜合而言，69%受訪者認為施政報告措施能吸引港人回流的「效果小或沒有」，54%受訪者認為對吸引人才「效果小或沒有」，認為「效果大」的比率分別7%及16%。50%受訪者認為未來兩年人才外流會加快，32%受訪者則會放緩。

自稱非民主派的受訪者中，四成人認為措施對吸引人才「效果小或沒有用」，31%認為一半半，僅21%認為「效果大」；同樣自稱非民主派受訪者中，近六成人認為措施對吸引有意移民的港人回心轉意「效果小或沒有用」，僅8%認為「效果大」，在民主派受訪者中，九成七認為無助令人回心轉意。

多個社會因素中，最多受訪者認為薪酬福利是吸引人才來港工作的第一因素，其次認為公民權利受保障，及司法獨立是最重要。

民研副行政總裁鍾劍華在網上記者會說，預計未來一兩年香港移民趨勢未必減少，甚至因英國BNO計劃等繼續增加。他說，當有意移民的港人看到特區政府所做未能改善社會環境，對回心轉意不太有信心。