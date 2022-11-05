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土地共享3地率先獲批 測量師：仍須過三關

【明報專訊】「土地共享先導計劃」推出至今共有5宗申請，其中3宗申請獲顧問小組支持，及獲行政會議原則同意，明年展開規劃等程序，2025年開展工程，並最快於2026年完成計公營房屋/「首置」部分土地平整。城規會委員兼前測量師學會長何鉅業表示，獲批項目仍須「過三關」，包括與發展商商討補地價及基建安排等事宜、進入城規程序及進行工程設計和收地補償等3步驟，目前難以評論政府預計的進度屬快或慢。他建議，項目的公營資助房屋可交由發展商一同興建，以加快建屋時間。

大埔項目涉萬單位 最快2028年完成平整

獲批的3項目以大埔社山路及林錦公路規模最大，涉及逾萬單位，但公營房屋/「首置」部分土地平整最快於2028年完成，為3項目中最遲。何鉅業稱，即使3個獲批項目受惠施政報告剛公布的精簡城規程序的政策，但目前方案仍未落到實處，而且造地程序複雜，牽涉多個部門，難以評估最終能「快幾多時間」。

何鉅業：政府發展商需協商補地價地塊權責等

此外，他認為政府亦需與發展商協商補地價問題 、地塊權責及協調基建如道路建設興建權責等問題，料亦需花一定時間，暫難評估有否加快的空間。至於公營房屋/「首置」部分，他認為若屬出租公屋，應交由政府興建，因公屋模式較統一，且最終管理權亦屬房署；若屬出售資助房屋，則可交由發展商一同興建，以加快興建時間。

環團：蠔洲路項目地積比4.23 憂開鬆章先例

長春社公共事務經理吳希文表示，元朗蠔洲路項目貼近濕地緩衝區，惟按項目發展計劃，私人房屋發展部分地積比率為2.15，擬建24層；公營房屋/「首置」部分地積比率為4.23，擬建26層。4.23的地積比率相當誇張，目前天水圍鄰近濕地公園的房屋項目地積比率最高亦僅為2，並最多興建10多層，他憂此舉將開創先例，政府日後將「鬆章」，容許其他鄰近濕地緩衝區的房屋項目以較高密度發展。他又補充，政府正檢討「濕地緩衝區」規劃指引，至今未有披露進度，恐政府屆時將鄰近項目濕地緩衝區剔走，以「讓路」予發展先行。

他表示，政府將精簡城規程序，料項目將成受惠者，認為屆時公眾表達意見會較難，大眾亦較難了解各部門對項目的回應及取態，從而減低項目進度透明度。

相關字詞﹕吳希文 何鉅業 土地共享先導計劃

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