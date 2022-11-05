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調查：院舍應用科技 九成稱需人力培訓支援

【明報專訊】社會服務聯會一項調查顯示，97.1%受訪的安老及殘疾院舍最需要人力培訓及人力安排支援，以在院舍應用科技，96.3%則需要了解市場技術及產品等的支援，社聯行政總裁蔡海偉希望，可進一步收集院舍對科技需求的清單，以協助院舍提供人力培訓及建立跨院舍科技平台。勞工及福利局長孫玉菡在同一活動則表示，政府在推動樂齡科技上只是催化角色，他指院舍缺乏對產品的認知，建議業界向院舍推介「十大好用產品」。

第六屆「樂齡科技博覽暨高峰會」昨於會展舉行論壇，孫玉菡在會上表示，預計日後每年將增加8萬名長者，惟香港於樂齡科技層面上仍處推行初期。他期望院舍在樂齡科技上做到「平靚正」，運用科技改善院友生活質素，例如睡牀使用智能設計等，避免照顧人員工傷，認為設計亦毋須太複雜。

社聯在10月10日至26日訪問134間安老及殘疾院舍，調查發現，約四成院舍有指定人手負責規劃科技應用，不足一半。受訪院舍稱應用科技的主因包括改善現有服務（98.5%）、應對新冠疫情衍生的服務需要（91.1％）等，而院舍最需要的支援是「人才培訓及人力安排」。調查又發現，僅14.9%院舍在營養及飲食方面應用科技，香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉建議運用「手機食先」概念，如研發拍攝食物照片便可得知熱量及成分的系統。

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