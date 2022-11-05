調查：院舍應用科技 九成稱需人力培訓支援

第六屆「樂齡科技博覽暨高峰會」昨於會展舉行論壇，孫玉菡在會上表示，預計日後每年將增加8萬名長者，惟香港於樂齡科技層面上仍處推行初期。他期望院舍在樂齡科技上做到「平靚正」，運用科技改善院友生活質素，例如睡牀使用智能設計等，避免照顧人員工傷，認為設計亦毋須太複雜。

社聯在10月10日至26日訪問134間安老及殘疾院舍，調查發現，約四成院舍有指定人手負責規劃科技應用，不足一半。受訪院舍稱應用科技的主因包括改善現有服務（98.5%）、應對新冠疫情衍生的服務需要（91.1％）等，而院舍最需要的支援是「人才培訓及人力安排」。調查又發現，僅14.9%院舍在營養及飲食方面應用科技，香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉建議運用「手機食先」概念，如研發拍攝食物照片便可得知熱量及成分的系統。