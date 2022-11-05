港聞

港聞二

專家倡配水庫移除植被 水署：餘氯可殺類鼻疽

【明報專訊】深水埗8月至今有至少20名居民感染類鼻疽，衛生防護中心前日公布區內配水庫頂部的泥土樣本對相關病菌呈陽性，部分樣本與區內患者的基因排序「極度同源」，中心表示個案感染源頭仍然未明。香港水務安全學會會長陳漢輝昨日稱，配水庫普遍會有幾個通風口，不排除泥土內的類鼻疽菌經通風口進入水中，建議以雙層通風屋頂取代配水庫上蓋的植被。

陳漢輝在港台《千禧年代》表示，配水庫屋頂一般會有大幅植被用以隔熱、防水，另有幾個通風口以平衡配水庫的水壓，不排除泥土內的類鼻疽菌經通風口進入水中，造成污染。他建議有關部門可移除配水庫上蓋的植被，改以雙層通風屋頂代替隔熱功能，至於應否停用相關配水庫，陳認為臨時調動供水來源或有可能，可考慮在深水埗及石硤尾一帶的配水庫加強檢測氯含量。

何栢良指溯源時機或已過

衛生防護中心前日在記者會未有回應食水是否傳播途徑，在新聞稿稱因配水庫食水樣本均呈陰性，故無證據顯示個案與配水庫自來水有關。港大感染及傳染病中心總監何栢良在《千禧年代》表示，以兩至三周的潛伏期推算，估計最後一宗個案在9月底已感染，事隔一個多月，相信這一輪傳播已停止，但防護中心近日才調查，抽取水樣本檢測時已增食水餘氯含量，形容檢測結果反映食水已經安全，惟或已錯過調查時機，認為現時要在微生物學上找到證據「有一定困難」。

九龍西立法會議員鄭泳舜則關注當局有否在配水庫頂部以外的公眾可接觸範圍撿取樣本檢測，建議擴大檢測範圍，例如在嘉頓山、畢架山上市民較常接觸的地點。他又稱市民晨運、登山或會飲用山水，倡防護中心亦可檢驗上述水源，或在山上豎立資訊牌，提醒市民如何預防感染類鼻疽等。他補充，不論相關檢測結果為何都應向公眾交代，又稱「其實無咩市民無啦啦會睇記者會」，認為部門要在區內設置流動車、電話熱線等發布資訊。

本報向衛生防護中心及水務署查詢會否採納上述建議，水務署回覆稱，就其他額外措施的建議，署方會諮詢衛生防護中心的意見以審慎考慮，並強調無論配水庫外牆上是否植被，存水含有適量餘氯可有效殺滅病菌；配水庫亦與外部環境完全隔離，可防止地下水進入。

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