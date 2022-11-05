港聞

港聞二

戲院准入座85％ 法院旁聽上限不一低見66％

【明報專訊】政府正陸續放寬社交距離措施，本報近日留意到，法庭社交距離措施仍較不少受防疫規例規管的室內處所嚴格。根據記者本周一及周二在高等法院及區域法院觀察多宗案件安排，法庭正庭公眾席座位容量僅約66％至75％，低於現時獲准分別以100%及85%容量運作的食肆及戲院（見表），但不同法庭、案件的入座上限標準並不同。

司法機構回覆查詢稱現時法庭座位數目較正常時期略減，但無正面回應各級法院具體座位容量限制。

司法機構稱略減 未言明限制

本報向司法機構查詢，會否進一步放寬法庭容量安排，司法機構回覆稱會繼續密切留意公共衛生情况，適時採取適切措施。至於座位分配，司法機構說會按需要靈活調配給其他人使用。翻查資料，2020年9月司法機構宣布將採取棋盤式安排座位，較正常減少約一半，而今年司法機構發出的5份調整防疫安排的新聞稿，都未提及具體座位容量水平，如今年5月，司法機構宣布法庭逐步恢復正常運作，座位數目仍「略為減少」。

據本報記者現場觀察，周一在區域法院審訊的「立場新聞」案，大約每3個連續座位之間，會留空一個座位，開放座位為座位總數的67%。周二在高院審訊的民主派初選案案件管理，公眾席開放座位數目則是正常的74%，但當時傳媒席後排有3行、約20席是懸空，公眾亦未獲安排在該位置就坐，而初選案共15名被告與懲教人員則可並肩而坐。本報記者周一到審訊某毒品案的高院法庭觀察，雖然庭內貼有司法機構2020年2月發出的通告，稱法庭公眾席座位減少一半，但現場所見，公眾席全數開放。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，室內即使佩戴口罩，坐得近始終有一定風險，關鍵是社會是否達至群體免疫，若有的話，不妨再加快放寬室內場所社交距離措施。

明報記者

（新冠疫情）

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