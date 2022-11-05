疑出租外賣員帳戶圖利 兩男涉教唆黑工被捕

每單掙20至25元 與帳戶持有人拆帳

入境處表示，根據線報於不同區域食肆熱點截查，拘捕涉嫌送外賣的非法勞工，其後發現有外賣員帳戶持有人，將帳號轉售或租借給不能在港合法受僱者使用。據調查所得，非法勞工一般可於每張外賣單掙取20至25元，部分帳戶持有人與非法外賣員以拆帳形成賺取酬勞。過往行動中發現有中介人，負責配對帳戶持有人及非法勞工，涉事中介人為南亞裔免遣返聲請者，本身亦從事非法外賣員工作。

倡平台突擊檢查 保本地就業

入境處：今年拘16疑送外賣黑工

入境處稱，外賣員帳戶需持有香港身分證及實名登記才能註冊，該處曾建議外賣平台，包括對送餐外賣員實時突擊檢查，以及凍結可疑帳戶，希望杜絕非法勞工利用本港居民帳戶從事送外賣工作，保障本地勞工就業機會。

入境處表示，一直致力打擊非法勞工，亦有密切留意非法勞工送外賣，並積極執法，1月至今共採取50次相關行動，共拘捕16名懷疑送外賣非法勞工，全為南亞裔，當中15名是免遣返聲請者。入境處遣送不被確立的免遣返聲請者，本月頭3日共有9次遣送行動，安排20名曾在港提出免遣返聲請者離開本港，分別為16男4女均為南亞裔，包括逾期逗留、非法入境者及犯刑事罪行刑滿出獄者。