學生中環襲警搶犯 兩人暴動罪成

兩名被告陸家裕和蕭子峰同為學生，現年23歲，為中學同學。葉官綜合證供指出，事發於2019年12月22日的愛丁堡廣場5號大會堂外，蒙面示威者包圍辱罵警員，有人向警員潑水。蕭子峰腳踢蔡姓高級督察，多人包圍警員施襲。蕭子峰掙脫逃走，涉拉扯「搶犯」的陸家裕則被當場制服。

辯稱視線受阻 官指難以信服

兩被告早前自辯稱，因視線受阻，無法看清蒙面人襲警的過程。葉官反駁，指被告眼前並非密不透風的瓦磚牆，即使有記者高舉相機，都不會長時間阻擋視野，指被告供辭難以令人信服。葉官提到，蕭子峰自辯稱被胡椒噴劑噴中，感覺身體炙熱刺痛，但根據片段，他當時沒有後退休息，反而衝前扶起另一人，認為說法不合常理。

官指兩人身處前排 並非路人

針對兩被告有否參與暴動，葉官認為兩人身處人群前排，刻意置身於暴動核心，其間蕭子峰一度衝前，踏入「風眼中心」，裁定兩人不是圍觀者或路人。葉官認為，由蒙面人襲警開始，現場衝突已演變成暴動，蕭子峰在人群前方襲警，陸家裕嘗試拉走對方，導致暴動程度升級。

【案件編號：DCCC665、667/20】