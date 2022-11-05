學生中環襲警搶犯 兩人暴動罪成

【明報專訊】學生組織「學生歷量」2019年12月在中環舉行集會，一名男生涉腳踢高級督察的腰背，他被制服時遭另一男生試圖拉走。兩人分別承認襲警及協助罪犯罪，但否認暴動罪受審，昨於區域法院裁定暴動罪成，兩人還押至本月16日求情。暫委法官葉啓亮表示，兩人身處示威人群前排，必然看見蒙面人襲警及「搶犯」的過程，批評兩人自辯說法「匪夷所思」。葉官形容，其中一被告在「風眼中心」腳踢警員，等同產生另一暴動，擴大暴力範圍。
兩名被告陸家裕和蕭子峰同為學生，現年23歲，為中學同學。葉官綜合證供指出，事發於2019年12月22日的愛丁堡廣場5號大會堂外，蒙面示威者包圍辱罵警員，有人向警員潑水。蕭子峰腳踢蔡姓高級督察，多人包圍警員施襲。蕭子峰掙脫逃走，涉拉扯「搶犯」的陸家裕則被當場制服。
辯稱視線受阻 官指難以信服
兩被告早前自辯稱，因視線受阻，無法看清蒙面人襲警的過程。葉官反駁，指被告眼前並非密不透風的瓦磚牆，即使有記者高舉相機，都不會長時間阻擋視野，指被告供辭難以令人信服。葉官提到，蕭子峰自辯稱被胡椒噴劑噴中，感覺身體炙熱刺痛，但根據片段，他當時沒有後退休息，反而衝前扶起另一人，認為說法不合常理。
官指兩人身處前排 並非路人
針對兩被告有否參與暴動，葉官認為兩人身處人群前排，刻意置身於暴動核心，其間蕭子峰一度衝前，踏入「風眼中心」，裁定兩人不是圍觀者或路人。葉官認為，由蒙面人襲警開始，現場衝突已演變成暴動，蕭子峰在人群前方襲警，陸家裕嘗試拉走對方，導致暴動程度升級。
【案件編號：DCCC665、667/20】