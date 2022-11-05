私了律師案3人囚19至34月 官：被告一時鹵莽

事主不評論判刑：出返嚟好好做人

陳子遷回應本報查詢時稱，不方便評論判刑，但希望各被告「出返嚟好好做人」。

4名被告為唐健帮（現年33歲，下同）、譽韋崙（27歲）、鄭學洺（25歲）及王浩雲（17歲）。唐健帮在法官裁定招認證供可呈堂後，改為承認暴動及有意圖而傷人罪；餘下3人承認非法集結及有意圖而傷人罪。

官指首被告罪責較重

鄧官判刑時表示，首被告聽到事主譴責示威者後便上前施襲，為首批施襲者，罪責較重。其暴力行為令當時的非法集結加入暴力元素，破壞社會安寧，演化為暴動，故就兩罪判他34個月。鄧官續稱，次被告在開審前認罪，另考慮他重犯風險低，經扣減後兩罪判處25個月。第三被告則獲認罪的刑期扣減，另考慮他無案底，及患創傷後遺症，重犯風險低，就兩罪判處19個月。至於第四被告，考慮其年紀，認為他適合紀律培訓，提高守法意識及接受其他訓練，判入教導所。

鄧官表示，閱讀各被告的求情信後，認為他們並非兇殘暴戾的人，指他們受特定時空、特定社會氛圍下才一時鹵莽犯案，勸勉他們忘記背後、努力面前，為社會作出貢獻。

官信非兇殘本性 特定氛圍犯案

案情指出，2020年5月24日有人發起反對《國歌法》及《港區國安法》遊行，有示威者在銅鑼灣禮頓道堵路，事主上前譴責，其後被示威者從後以雨傘、硬物等襲擊後腦位置及背部。事主送院發現背部多處瘀傷、頭皮及手部裂傷，另下巴及左腳等縫針，留醫3日後出院。

【案件編號：DCCC 65、66/21】

（反修例風暴）