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立場案警截300圖未交出 控方：前晚方知 辯方稱需時檢視 憂延誤審訊「還押比刑期更長」

【明報專訊】「立場新聞」前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐及母公司，涉串謀發布複製煽動刊物案，審訊昨進入第4日。庭上早前披露有300多張文章截圖沒有交辯方，控方昨解釋該批截圖由另一小隊負責，案件主管後來才接手調查，不知道還有300多張截圖，「我哋都係噚晚（3日）先知」。辯方稱大感震驚，重申控方有責任交出未使用的材料，亦憂慮需時檢視新增的300多篇文章，將延誤審訊。另外，警員繼續在庭上讀出相關的文章留言，控方並補充「手指公」、「手瓜」、「心型」符號「都係支持嘅手勢」。

控方指截圖警與案件主管不同小隊

代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟解釋，負責擷取300多篇立場新聞文章的警方國安處警員廖浩明（音譯），與本案案件主管隸屬不同小隊。偵緝高級督察盧健賢去年6月接獲情報，得悉立場新聞會將文章下架，遂指示下屬擷取立場網頁所有文章，「有幾多cap（擷取）幾多」，最終立場網頁將部分文章下架。

案件主管在7月接手調查本案，並取廖浩明擷取的30張截圖作證（見表）；控方強調，她和案件主管均不知道警方還有另外約300張截圖，將安排盧健賢補錄口供解釋，警員廖浩明亦將會在工作電腦查找該批截圖。

質疑只選17篇提控「持平報道唔理」

辯方資深大律師余若薇重申，《刑事檢控守則》列明未被使用的材料必須交辯方，「係好基本嘅嘢」。她又強調本案涉憲制爭議，控方為何只選擇17篇文章提控，「點解其他持平報道，你全部忽略唔理」，稱這是本案的關鍵。加上立場網站已停運，辯方無法取得其他文章呈堂，警方不披露該300篇文章，對「我哋（辯方）有好大損害」。

警讀帖文留言包括表情符號

余憂慮檢視300篇文章延誤審訊，而本案控罪最高監禁兩年，被告已還押近一年，還押年期恐比刑期更長。

控方續傳召另一名國安處偵緝警員606劉其俊（音譯），他稱在去年11月11日，上級盧健賢提供一些連結，要求他擷取該些網頁，包括立場新聞社交平台，轉發羅冠聰、許智峯等專訪及區家麟博客文章的帖文。

警員在控方指示下，讀出部分帖文留言，包括「法治已死，香港已死」、「死肥X鄭若驊，X街X家剷」等。警員又讀出多則只有表情符號的留言，包括「雙手合十」、「嬲嬲」等。控方後來補充，「手指公」、「手瓜」、「心型」符號「都係支持嘅手勢」。

另外，控方多次問及警員對facebook及Instagram介面的理解，遭辯方以警員非社交媒體專家，不接納他的解釋。控方建議可用「司法認知」解讀社交媒體，《港區國安法》指定法官郭偉健則認為facebook「好普通同埋好多人會用」，相信可套用司法認知，但亦同意部分功能須「好細緻嘅知識」，警員未必是專家，會視乎情况處理。審訊下周一（7日）續。

【案件編號：DCCC 265/22】

明報記者

（立場新聞案）

相關字詞﹕林紹桐 鍾沛權 串謀發布或複製煽動刊物罪 警方國安處 立場新聞

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