撞巴士24傷「遠超案例」 洗街車司機囚16月

官：不涉超速醉駕 紀錄良好減刑兩月

被告王國平（65歲）為食環署外判商的夜更司機。庭上透露，兩名傷勢較重的乘客中一人已完全康復，另一人大致康復，仍需定時覆診。

法官李俊文判刑時表示，被告身為職業司機，明知現場環境交通繁忙，在無迫切性的情况下，駕駛重型車輛在斜路行駛，全程無減速，最終撞上雙層巴士，採納一年半監禁為量刑起點。李官考慮到被告無案底、過去行駛紀錄良好，酌情減刑兩個月，判囚1年4個月。

今年6月控方開案陳辭指出，當日下午清潔工李鳳兒和被告等登上涉案洗街車，李聽見被告突然大叫，隨後洗街車撞向一輛九巴。事故導致李鳳兒和23名介乎5至85歲的乘客受傷，其中九巴上層乘客陳玉嬋（53歲）下骶骨骨折，下層乘客劉惠群（44歲）一度失去知覺和失憶，右鎖骨骨折。被告警誡下表示「車子裝滿水太重，想停也停不了」，他作為替代員工，很少但懂得駕駛該車；事發時他「暈一暈」，當他恢復意識卻為時已晚，未有煞車或轉彎。

【案件編號：DCCC 674/21】