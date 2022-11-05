電動滑板車擬明年合法 規管面積速度 議員倡限路段

先導計劃本月完 明年公眾諮詢

有網媒昨引述業界消息報道，政府計劃明年內將電動滑板車合法化，有消息亦向本報指出同樣計劃。本報昨向運輸及物流局查詢，局方着記者參考早前回覆議員的書面質詢。該局早前提及運輸署的先導試驗，指該計劃為蒐集在港鐵大學站至科研路之間的單車徑上，使用電動可移動工具作短途代步的資料，將分析和審視試驗結果、其他司法管轄區／城市的做法，以進一步制訂電動可移動工具的規管架構，並將適時匯報立法會。

民建聯立法會議員陳恒鑌認為，即使合法化，政府仍應規管滑板車行駛的路段及速度，包括禁止滑板車於公路及單車徑行駛，因或會對初學者或其他駕駛者構成意外。

香港便攜式電動車總會創會顧問嚴丞翊指出，即使尚未立法，已有不少市民使用電動滑板車，認為本港在相關法例的訂立上較其他國家落後。他認為只要政府加強監管，相信滑板車的危險性甚至比踩單車更低，又期望滑板車合法化後初步可在單車徑使用，未來延伸至部分慢速馬路及行人路，並可成為核心的非高速公路接駁交通工具，減少出行時間。他又說，本月中先導計劃結束前，將於科研路的單車徑召集同好舉行馬拉松比賽，增加市民認識。