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呃八旬翁3萬 電騙黨「返尋味」收錢落網

【明報專訊】秀茂坪警區近日偵破4宗「猜猜我是誰」電話騙案，共涉款21萬元，3名17至25歲男子涉「以欺騙手段取得財產」罪被捕，均有黑幫背景，警方指有關電騙手法成為三合會社團新興收入來源。屯門前日亦破獲一宗同類案件，拘捕兩人。

4案拘3人 警：三合會新財路

一名87歲老翁10月20日接獲騙徒佯裝其女婿來電，後者自稱被扣查需保釋金，其後親身到一巴士站收取3萬元騙款。騙徒食髓知味，再要求3萬「保釋金」，事主遂向朋友借錢，朋友察覺可疑，於是報案。警方採取埋伏行動，在巴士站拘捕收款的17歲男子，調查後再拘捕另一17歲男子。兩人報稱無業及侍應，均有三合會背景，同樣是收到指示後現身收取款項。警方發現另有兩宗案件，事主在同一日收到同一號碼來電索取「保釋金」，一案老婦在旺角被騙18萬元，另一案居於大嶼山的長者則未受騙。警方相信兩人利用同一批電話號碼，以釣魚方式尋找目標。

第四宗案件中，女事主亦收到採用同一手法的騙徒來電，向她索取6萬元現金，幸事主致電親人核實，及早報警。警方調查後，前日拘捕一名有三合會背景的25歲男子，暫相信與上述兩人屬不同集團。警方形容，該電騙手法成為三合會社團新興收入來源。

另外，屯門警區周三（2日）接獲一名91歲老翁報案，稱當日早上有一名自稱其孫兒朋友來電，對方指其孫涉刑事案需保釋金，並到事主位於屯門的住所取走3萬元現金。事主其後聯絡家人，懷疑受騙報案。調查期間，騙徒再來電索取約2萬元，警方遂拘捕到場索款的21歲甘姓及20歲方姓男子，報稱無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」被扣查。警方將調查被捕人有否黑社會背景、與其他同類個案是否關聯等。

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