窗外偷拍住宅酒店 無人機窺淫現首例

墜路邊藏20不雅片 拘一男

警方上月9日接獲市民報案，指當日晚上在金鐘法院道拾獲一架已撞毁的小型無人機，為今年新出的DJI Mini 3 Pro。警員到場調查，相信該無人機夜間飛行時撞向建築物墜毁，懷疑有人涉嫌危險操作無人機，展開調查。警方其後發現，無人機存有約280條影片，逾200GB，當中超過20條為不雅影片，主要拍攝住宅或酒店內的人，其餘影片為正在尋找目標。據悉被偷拍的酒店包括港麗酒店、JW萬豪酒店及灣仔六國酒店。港麗酒店回應稱警方正調查，不評論事件，如有需要將配合當局調查；其餘兩間酒店至截稿前未有回應。

據了解，涉案無人機機主以自己資料向民航處登記。中區警區警員昨早在慈雲山慈正邨正旭樓一單位拘捕一名26歲吳姓無業男子，涉嫌干犯窺淫罪，並在單位搜獲另一架DJI MAVIC AIR 2小型無人機、一些配件、小型無人機搖控器及一部手機，正調查是否涉及其他偷拍片段。案件由中區警區刑事調查隊跟進，被捕男子被扣查。

夜尋目標 見私密行為即徘徊

中區警區刑事部總督察阮潔雯指出，涉案無人機針對單位或酒店內的行為，當發現有私密行為或有人露出私密部位，無人機會停留該處並徘徊數分鐘拍攝，無人機的燈貼上黑色膠紙，以掩人耳目。阮又表示，有關片段每段約數分鐘，在近一兩個月拍攝，通常是夜間，無特定目標，警方正調查拍攝目的以及相關片段有否流出，亦正聯絡相關酒店及事主調查。據了解，警方正聯絡無人機廠商，以取得相關數據，調查被捕人犯案時在何處控制無人機。

民航處回應稱不評論個別個案，另指《小型無人機令》6月1日實施後，有逾1.6萬人透過該處電子平台註冊，當中逾1.3萬人登記為遙控駕駛員；新法例下民航處及警方均被賦予執法權力，會繼續跟進投訴和個案等執法，有需要時會採取聯合行動。處方又指出，新法例下有關註冊和標籤的規定，有助追查小型無人機機主和遙控駕駛員，同時協助執法人員處理與小型無人機有關的規定及要求。

可囚5年 發布影像同犯法

私隱專員公署稱不評論個別個案，會密切留意事件發展。私隱專員鍾麗玲指住所、酒店房間屬私人空間，若航拍機停留在住所或房間窗前拍攝內部情况，可構成違反保障資料第1原則，侵犯相關市民的個人資料私隱。

警方提醒，窺淫罪屬嚴重罪行，一經定罪可判監5年，發布源自窺淫所得的私密影像同樣犯法，倘罪成亦可判監5年，同時重申《小型無人機令》已生效，相關罪行一經定罪可被判監兩年及罰款10萬元。