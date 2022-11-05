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事主「極悲傷」無力作供 恒大陳奮撤控企圖強姦

【明報專訊】警方去年調查一宗企圖強姦案期間，發現一個違反限聚令的飯局，其後3名時任高官承認有出席飯局並被票控。涉案恒大集團前高層陳奮早前被控一項企圖強姦罪，案件已完成交付程序，轉交高等法院排期審訊，案件昨在高院提訊。控方透露，女事主情緒受困擾，極度悲傷，拒絕提及案件和有關痛苦經歷，無能力作供，控方決定不提證供起訴，高院法官張慧玲頒令撤銷案件。

官頒匿名令護事主 辯方申訟費

報稱商人的中國籍被告陳奮（案發時37歲）原被控一項企圖強姦，控罪指他2021年3月2日在香港企圖強姦女子X。法官張慧玲按控方要求表示，為保障公眾及事主X的利益，下令任何人不得以任何形式透露、發布或報道可能使公眾識別X的資料或事項，包括她的名字、地址、職業和案發地點等，直至另有命令。違令者會因藐視法庭而被判監或罰款。

調查揭飯局違限聚 票控3高官

不過張官於撤銷案件後特別提及，雖然有匿名令，但認為傳媒可報道撤銷案件理由，因為若不提及理由，公眾會「唔知頭唔知路」，讓公眾以為「無端端告一個人，又無端端唔告一個人咁兒戲」。控辯雙方不反對。辯方其後提出訟費申請，控方反對，張官決定以書面處理並擇日頒布裁決。

案發時正值新冠病毒第四波疫情，時任保安局副局長區志光、入境事務處長區嘉宏、時任海關關長鄧以海及陳奮等9人，在本案調查時被揭發在灣仔高級私人會所「隨緣匯」出席飯局，違反限聚令，每人被票控及罰款5000元。

事後保安局發聲明表示，3名官員獲邀出席一個火鍋晚宴，他們承認有疏忽及敏感度不足，「表示歉意」。至於出席飯局的本案被告陳奮早前被控一項企圖強姦罪，案件去年10月在東區裁判法院完成初級偵訊，並轉交高院排期審訊，被告昨獲撤銷控罪。

【案件編號：HCCC 200/21】

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