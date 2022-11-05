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營業時間撤限未見人流 酒吧幾點收舖「看客量」

【明報專訊】政府本周四凌晨起「解禁」食肆及酒吧營業時限，准通宵做生意。昨舉行香港國際七人欖球賽，有大球場附近酒吧稱人流稀疏，賽事未帶動生意。蘭桂坊亦有酒吧反映，放寬措施首兩天未見人流，故維持凌晨二時關門，每日視乎客量再彈性決定關門時間。

鄰近香港大球場的銅鑼灣耀華街酒吧林立，其中一間酒吧職員李先生表示，放寬營業時間後生意額未見回升，暫時只是恢復疫情前約五成。雖然國際七人欖球賽昨日復辦，但他認為現時「0+3」入境限制對遊客吸引力有限，加上要快測才可光顧酒吧，故預計賽事對生意額影響不大。另一間酒吧的負責人區先生稱，球場內容許出售酒精飲品，估計觀眾未必會直落狂歡，未帶旺酒吧一帶人流。

指球場賣酒 酒吧：七欖幫助不大

在蘭桂坊經營酒吧的楊先生說，放寬措施首兩天客量與之前分別不大，估計受惡劣天氣與市民未重新習慣外出消遣影響。他的酒吧仍維持凌晨兩點關門，未來會每晚視乎客量再決定營業時間，「起碼有客人在，覺得未夠喉，才開到4時讓他們繼續飲，目標想開門至4點」。臨近世界盃，他說其酒吧沒購入轉播權，「動輒花費5至6位數字，驚蝕大本又不夠客」，預料生意在聖誕才復常。

在中環雲咸街開酒吧的Peter說，放寬首兩天未見帶動更多人流到蘭桂坊，形容附近一帶「靜了一年」，「放寬營業時間可讓熟客坐得更耐，出來玩的仍是那班人」。

香港酒吧業協會主席錢雋永說，放寬措施首日遇上颱風，相信本周末生意有望好轉，料營業額可增三成。他稱世界盃快將開鑼，業界正籌備裝飾及佈置酒吧，推出世界盃特飲、套餐，希望屆時「生意回復疫情前水平」。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁估計，市民需要一段適應期，逐漸重拾「夜生活」習慣，放寬措施初期或未見人流湧現，同時希望政府放寬現行75%入座限制。

香港餐飲聯業協會會長黃家和本周四放寬首天到紅磡一帶觀察，稱市面仍淡靜，部分食店仍未滿座，只有三至四成客人，但預料食肆當日生意已增約一成，他對生意額逐步回升感樂觀，相信市民會習慣晚上消遣。

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