稱港無大型賽很悶 入場法國人稱0+3禁到景點可郊遊

請假入場撐港隊 港人觀眾：氣氛不如以往

香港欖球總會約兩周前公布，賽事期間觀眾席範圍內可進食獲政府批准。自2017年起每年均進場觀賽的港人Mandy說，今年專程請假半天來支持港隊和停辦逾3年的賽事，期待各隊精彩表現，她說即使放寬飲食限制，氣氛仍不及以往，指「早年無排兩粒鐘都不能入球場，左右兩排幾乎坐爆人」。她與兩朋友花近500元打扮成電影《星球大戰》角色，身穿黑衫的她期望賽事有「黑馬」跑出，祝「港隊加油」；又表示今年在秋天舉辦賽事天氣較理想，「無咁熱，又唔會太曬」，很適合觀賞戶外球賽。

一班來自本港各間大學的英美留學生表示，很享受現場熱烈的氣氛，來港近兩個月無大型盛事，見是次球賽復辦後馬上購票，又專程戴「兔仔耳」頭飾入場，期望為留學生活留下深刻回憶。她相信限制會逐步放寬，舉例酒吧不設營業時限，可與朋友逗留更久，期望日後可邀請歐洲的家人和朋友來港探訪及旅遊。

在港英人慶幸場內可飲食 稱家人下月遊港

來港工作近兩個月的英國人Will說十分享受現場氣氛，雖然支持英國隊，但同時認為肯尼亞隊表現出色。他表示來港前不少人提醒本港防疫措施嚴謹，惟「可能自己未經歷最差的時期」，認為戴口罩等防疫措施仍可接受，慶幸可以在賽事飲啤酒和食快餐，又透露有家人和朋友決定下月來港旅遊，惟估計到時仍是「0+3」，故已計劃逗留兩周期望有更好的體驗。