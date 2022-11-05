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稱港無大型賽很悶 入場法國人稱0+3禁到景點可郊遊

【明報專訊】香港國際七人欖球賽昨復辦，16隊分別來自斐濟、南非和本港的球隊同場競技。除了手持球隊國旗，部分觀眾悉心打扮，其中從法國來港工作的Authur，與兩名友人扮成蜘蛛俠，寓意支持法國隊球員如蜘蛛俠抓緊牆壁般「抓緊」入球機會。他形容除了男團MIRROR等演唱會外，無大型賽事和表演的香港很沉悶，故很期待是日賽事，預計每日花約1000元飲食和買紀念品。不過他指「0+3」入境要求較以前寬鬆，吸引不少家人和朋友從歐洲來港，首3天雖禁止進入餐廳和景點，但仍可到郊外遊玩。

請假入場撐港隊 港人觀眾：氣氛不如以往

香港欖球總會約兩周前公布，賽事期間觀眾席範圍內可進食獲政府批准。自2017年起每年均進場觀賽的港人Mandy說，今年專程請假半天來支持港隊和停辦逾3年的賽事，期待各隊精彩表現，她說即使放寬飲食限制，氣氛仍不及以往，指「早年無排兩粒鐘都不能入球場，左右兩排幾乎坐爆人」。她與兩朋友花近500元打扮成電影《星球大戰》角色，身穿黑衫的她期望賽事有「黑馬」跑出，祝「港隊加油」；又表示今年在秋天舉辦賽事天氣較理想，「無咁熱，又唔會太曬」，很適合觀賞戶外球賽。

一班來自本港各間大學的英美留學生表示，很享受現場熱烈的氣氛，來港近兩個月無大型盛事，見是次球賽復辦後馬上購票，又專程戴「兔仔耳」頭飾入場，期望為留學生活留下深刻回憶。她相信限制會逐步放寬，舉例酒吧不設營業時限，可與朋友逗留更久，期望日後可邀請歐洲的家人和朋友來港探訪及旅遊。

在港英人慶幸場內可飲食 稱家人下月遊港

來港工作近兩個月的英國人Will說十分享受現場氣氛，雖然支持英國隊，但同時認為肯尼亞隊表現出色。他表示來港前不少人提醒本港防疫措施嚴謹，惟「可能自己未經歷最差的時期」，認為戴口罩等防疫措施仍可接受，慶幸可以在賽事飲啤酒和食快餐，又透露有家人和朋友決定下月來港旅遊，惟估計到時仍是「0+3」，故已計劃逗留兩周期望有更好的體驗。

相關字詞﹕香港國際七人欖球賽

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