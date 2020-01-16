七欖首日2.4萬觀衆 南非客黃碼拒門外 楊潤雄稱無法酌情 葉劉：賽後確診倘無升 有條件放寬防疫

觀眾入場前須掃安心出行，接受安檢和展示陰性快測結果，約5分鐘左右便可入場，有觀眾臨時在門口做快測。南非遊客Renier表示，與3個朋友計劃周日觀賞賽事後離港，昨悉不能進場有點不知所措，即使外出也不能到餐廳或景點，預料在港的體驗將會很沉悶。本身從商的他談及現時南非不用戴口罩，參與盛事前毋須事先做快速測試，昨有市民在入口送他快測包，他和朋友才不至於手忙腳亂；又稱不明白「安心出行」的用途和操作，街上亦無免費網絡下載程式，對遊客很不方便。

南非客稱不明「安心」操作 料在港體驗悶

居於澳洲的斐濟遊客Joe稱，首次來港專程支持國家隊。斐濟隊昨以59:12大勝日本隊，他說滿意球員表現，「對再次奪冠不感意外」。他表示身為遊客，若入境後首三日不設防疫限制相信體驗會更佳，稱過去三日在酒店進食有點乏味，但已安排下周二返國，期望品嘗本港美食和與朋友會面，料數天內會花幾千元。

指欖總有提醒黃碼禁入場

文體旅局昨補充：會看看怎樣處理相關情况

對於有「黃碼」觀眾未能入場，楊潤雄昨接受Now新聞台訪問時解釋，場內能舉辦這麼多人觀賞球賽，在露天地方飲食可脫口罩，背後有一整套措施，包括打針和做快測；重申黃碼持有者不能進場，否則對整個場內衛生風險構成威脅。局方發言人昨晚補充，欖球總會有在網頁提醒海外觀衆藍碼要求及持黃碼不能入場，惟「會看看怎樣處理相關情况」。

特首李家超昨稱，不同盛事接踵而來，社交距離措施在風險可控下有序放寬，相信香港社會不斷活起來、動起來。葉劉淑儀形容七欖是場嘉年華，場內允許飲食，賽事3日內會有兩萬多人聚集是個考驗，若3日後確診數據無繼續上升，本港有條件進一步開放和放寬防疫措施。

賽事昨午3時展開，不少人手持零食和啤酒觀賽。觀眾Dodi稱「生活是為了酒精和美食」，之前未放寬場內飲食限制一度想放棄進場。觀眾Charlotte稱多年來入場觀賽，形容氣氛較以往冷清，幾年前要排隊近兩小時才能進場，首天亦座無虛席。場內專售中東食物的Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria，營運總監Anil Rekhani估計3日收入只佔疫情前75%，期望盡快實施「0+0」措施吸引更多外地遊客。

場內餐廳指生意及疫前七成 盼「0+0」吸外地客

在場有職員舉牌提醒觀眾戴口罩以及不要佔用已蓋上椅套的座位，現場觀察每行約8個座位就有一個椅套，另有控煙辦職員巡邏。港島總區指揮官郭嘉銓昨到場巡視，稱已與主辦單位聯繫，將部署足夠警力管理人群和交通安排，確保活動安全有序舉行。

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