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【Emily】張欣宇談灣區：送人走講唔通 梁振英點名商榷 叫議員灣區遊學

【明報專訊】立法會議員張欣宇（Gary）日前接受民主黨前主席劉慧卿訪問，講起大灣區發展時，張認為重點係搵到自己城市發展嘅機遇，而唔係將啲人送去邊度，覺得唔係好講得通。全國政協副主席梁振英（CY）噚日朝約7點喺facebook點名話要「商榷」，唔同意Gary觀點之餘，仲叫議員不如公費去大灣區遊學3個月。

梁振英話，無人要將亦唔能夠將香港人「送去」邊度，但就指港人要知道大灣區其他城市嘅事業發展機遇，而且要破除偏見。又話若港人有意去大灣區廣東城市發展，佢哋有責任為佢哋解決稅率、子女教育、投票等問題。梁振英話香港經濟結構狹窄，港人唔了解唔考慮周邊城市的發展機遇，會成為「小街坊、小麻雀」。

張欣宇：榮幸有「國家級政策討論」

Gary兩個鐘內火速網上回應，話得到CY關注同指點，有「國家級政策討論」嘅機會，感到十分榮幸。佢分享自己童年喺蛇口工業區度過，長大後知道CY經常去蛇口，為工業區帶嚟好多先進管理經驗，隨蛇口發展迅速，令佢哋有「走南闖北」嘅機會同本領。

Gary認同政府及議會需要喺具體政策層面上解決青年遇到嘅困難，「為願意闖出去的人，打通重重壁壘和障礙，創造有利條件」，又話CY係長輩，「期待未來有更多機會向您學習」。

相關字詞﹕大灣區 梁振英 張欣宇

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