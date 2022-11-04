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2022年11月4日星期五
港聞二
防護中心拒答康復範圍Ct值 稱每案獨特 「陳茂波好例子」 學者籲本地隔離同放寬
8月外遊染疫返港 市民：衛署稱康復否看Ct值 檢疫第3日未知Ct值 嘆陳抵港即晚知康復
稱擁4300億美元儲備 財爺：沽港元將損手
47人初選案 伍健偉改擬認罪累計30人
控：留言證「立場」文章可「激起」群眾 辯：留言不篩選、不代表媒體 官：唔可以刪？
盤問揭警截300圖沒交出 辯方促主管解釋
阮民安換律師團隊 文件未齊延兩月再訊
「獨立黨海外骨幹」控煽動還押 1月再訊
0+3後七欖開鑼 運動店嘆冷清 適逢恢復通宵營業 酒吧料生意多七成
09年後世代「禁煙」 吸煙委倡2025年實施
供應商明年首季登記 玻璃樽徵費料次季推
配水庫泥土檢類鼻疽 與患者極度同源 食水樣本全陰性 袁國勇料細菌由通風口入配水庫
幼童復必泰最快今抵港 醫衛局：料下周可接種
堂食無限時 食肆營業未全復常 打冷舖指請人返夜難 糖水店稱市民慣早歸
伊院醫生涉濫開管制藥 值1.5萬咳水精神藥私藏 廉署控公職失當
警員涉偽造店舖盜竊調查 前上司質疑自編自導
七旬翁騎單車過路 遭的士撞斃
倫智偉論禁CBD看齊內地 保安局：歪曲政府立法原意
八旬婦失足墮渠亡 地盤缺圍欄查違例否
前區議員阻差辦公罪成
教師煽惑製臭氣彈被捕
大灣區GBA新聞：THE大學排名 灣區18校上榜 港5校入百強 廣東之首「南科大」排166
灣區手記：心意卡求好評 ／文：尚東美
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【Emily】實踐《巴黎協議》 環團評政府C-
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【Emily】京港80學生 參與雙城文化交流
【Emily】鍾耀華文集獲台灣「金鼎獎」
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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