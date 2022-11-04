教師煽惑製臭氣彈被捕

中學化學教師 網上詳述製作過程成果

警方表示，今年10月發現有人在網上討論區發文，列出製造釋出高毒性、易燃及帶有強烈臭味的氣體硫化氫的化合物，更列舉數個硫化氫的用途，包括製造臭氣彈，或燃燒導致爆炸，甚至提供方程式製造高濃度硫化氫毒死他人。警方稱，涉案帖文圖文並茂解釋製造硫化氫的化學原料、份量、混合比例及工序，並表列出不同濃度的硫化氫對人體造成什麼程度傷害。

被捕人報稱在天水圍區一間中學任教化學，警方相信他利用職務之便，在校內實驗室取得化學原材料製造硫化氫，並將有關步驟和成果記錄拍照，上載至網上討論區。警方稱，暫無證據顯示該案為集團式犯案，帖文上亦未見被捕人希望使用氫氣彈，其犯案目的為其中一個調查方向。

警方調查後發現，涉事發文者曾在2019年7月發布另一則煽惑他人製造「火焰發射器」的帖文，指他有機會違反高等法院在2019年頒發的臨時禁制令，即禁止在互聯網平台或媒介上發布任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的信息，相關禁制令目前仍然生效，違者或干犯藐視法庭罪。