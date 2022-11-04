港聞

港聞二

前區議員阻差辦公罪成

【明報專訊】區議會選舉民主派候選人2019年11月在維園舉行選舉聚會，防暴警拘捕3名候選人，包括文念志、「機場大叔」陳振哲及鄭仲恒，早前被控一項阻差辦公罪，經受審後昨被裁定罪成，案件押後至11月25日判刑，為3人索取背景及社服令報告，其間續准保釋。署理主任裁判官黃雅茵裁決時批評控方舉棋不定，有足夠時間索取意見，但仍多次修改控罪及案情。

3名被告文念志（前大埔區議員，現32歲）、陳振哲（前大埔區議員，現50歲）及鄭仲恒（沙田區議員，現32歲）早前否認阻差辦公罪，文另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

黃官裁決時形容本案檢控過程峰迴路轉，3名被告於2019年被控非法集結及阻差辦公罪，一年後控方撤銷非法集結罪，3人續被控阻差辦公。案件原定去年1月開審，但當時裁判官張志偉斥控方未有把資料全面披露給辯方，造成不公，控方其後多次索取指示及修訂控罪，案件最終於去年10月開審。

黃官又稱，控方在開審數天才首次提出首被告做出不合作行為，但黃官認為控方舉棋不定，有足夠時間詢問法律意見，卻在兩年後審訊中途才更改案情，或多或少會令辯方進退失據，故審訊時不批准控方擴大檢控基礎。

黃官在裁決表示，3名被告當日聲稱舉行選舉集會，且不多於50人，故毋須警方批准。其後維園外有非法集結，情况嚴峻，警方以免情况惡化，於是清場；但3被告持續發問、不肯離場，更有警員向被告發出9次警告，被告又質疑穿著軍裝的警員是不是警員，指他們過分堅持，行為明顯阻撓警員執法，故裁定罪成。

【案件編號：ESCC 2467/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕九龍城裁判法院 區議會 阻差辦公 區議會選舉2019 反修例事件

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