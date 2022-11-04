八旬婦失足墮渠亡 地盤缺圍欄查違例否

渠務署回覆稱，該地盤正進行排水道建造和雨水渠工程，署方即時派員了解事件，並慰問死者家屬，將會盡力提供協助；另會聯同涉事承建商「明成建業工程」及工程顧問盡力配合相關部門調查。勞工處表示已展開調查，會循職安健方面跟進，若調查發現有違反職安健法例，會依法處理。

事後加大批圍欄 警促還原

昨午1時許，警方接獲途人報案，指元朗山下村一名87歲姓文女子疑失足墮下於渠務署地盤內約半米深的渠道中，現場遺下助行架。消防到場將事主救起，惟她已昏迷，送往博愛醫院搶救後不治。警員到場調查，翻查閉路電視了解事發經過，初步相信無可疑。據了解，女子有身體病患紀錄。

職員巡查紀錄稱「安全牢靠」

有村民表示，死者行動不便，平日需以輪椅代步，與外傭同住於水渠旁的村屋。事發前外傭外出買餸，返回時見婆婆失去蹤影，着村民協助尋找，其後在村屋隔鄰地盤發現老婦倒臥渠內，已無知覺。事發時，涉事地盤面向村屋位置沒有圍欄，僅有數塊行人過路膠板及木板覆蓋部分渠道，有工人事後在渠道與村屋之間放置大批圍欄，惟其後被警方要求還原；涉事承建商職員派員視察。

居於相鄰村屋的死者兒子張先生及其他親友聞消息後趕抵現場。張指有關工程施工逾半年，被問及工程的圍欄、安全等措施是否不足，他說：「你睇都知，唔使多講。」他指母親年事已高，曾跌斷雙腳，依靠輔助器步行。他曾多次叮囑母親屋外有工程，避免四圍外出，惟屢勸不果。

熟地盤管工：承建商有責

現場所見，地盤有圍欄上張貼一份每周檢驗結果報告，註明該項挖掘工程或泥土工程及連帶建立的建築物是否安全穩固，昨有職員巡查後填寫結果為「is safe and secure（安全並牢靠）」。香港建造業註冊專門工種職工會理事長周聯僑表示，施工地盤一般須設圍欄及水馬圍住，有人出入的地方則要有膠板覆蓋。熟悉地盤工程的管工林先生表示，承建商有責任在地盤施工期間將範圍妥善圍封，以確保路人無法進入，如當中涉及必須供人進入的路段，「會封一半，做完嗰一半再封另一半」。