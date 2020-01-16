倫智偉論禁CBD看齊內地 保安局：歪曲政府立法原意

當局又指文章對社福界的質疑，既影響禁毒界別工作人員的士氣，亦有煽動界別質疑以至抵制政府禁毒工作之嫌，指倫智偉作為社福界一員，不理市民福祉，胡亂臆測，令人失望。禁毒常務委員會亦發稿，其主席李國棟醫生表示一篇由一位社會工作者撰寫的文章，充斥着謬誤，錯誤地將社福界與政府的禁毒工作處於對立，對此深感失望。他表示禁常會支持政府立法管制CBD。

倫智偉的文章昨刊於《明報》觀點版，提及中國內地去年起禁化妝品使用CBD，認為香港政府要考慮兩地禁毒法例的一致性，是無可厚非，「縱使政府官員沒有透露這次立法與內地政策的關係」。文章亦提及，青協在政府刊憲禁止CBD前一周公布調查，結論是CBD被標榜為減壓和保健產品，會令青年降低戒心，認為社福界不應盲目用空泛的論調或調查結果支持政府相關政策。