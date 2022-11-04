警員涉偽造店舖盜竊調查 前上司質疑自編自導

不足一月稱流失閉路錄影 提出終止調查

溫志煒（49歲）否認於2019年3月26日至6月4日期間犯案，承認事實稱案發時他隸屬沙田警區刑事調查隊第四隊，主管為督察林偉。2018年10月22日警方接報指沙田乙明邨百佳有約2739港元的貨品不翼而飛，被告為該案調查警官，去年12月因本案被捕。

現為高級督察的林偉供稱，被告向他匯報稱有兩箱五香肉丁及兩箱Kinder出奇蛋被偷走，相信有車輛接應，惟不足一個月，被告以閉路電視自然流失為由，建議終止調查。林稱，因有路人目睹疑犯登上私家車，他不同意終止調查，着被告聯絡登記車主陳詩媚，惟被告稱到車主家中拍門無人應門。

獲涉案車主給上司投訴信惹疑

林後來應上級指示，要求被告向車主錄取警誡口供，及至同年5月，被告在書面紀錄中寫道，車主拒絕錄口供並問「點解一定要畀口供」，被告解釋是上司指示，又將林的電郵交給車主。

林稱，該紀錄另附上車主向他發出投訴警方騷擾的電郵副本，內文為拒絕錄口供。林質疑，被告無密碼登入其電郵，除非車主告知被告，否則「點解會知道陳小姐send電郵畀我」？他察覺有問題，有理由相信被告「自編自導」，向被告索取車主聯絡方式後，發現被告在5月初至6月初不曾致電車主。及至7月，因事隔9個月「無乜可以查」，林決定終止調查。

車主陳詩媚供稱，她登記涉事私家車後，由其父親駕駛，至於用以登記的手提電話號碼，她不肯定是否屬於父親，因二人甚少聯絡，但她從來沒有被警方通知要為店舖盜竊案協助調查。

辯方質疑陳的父親有盜竊案底，遂不想登記為車主，陳稱不能代父作答，辯方指「你喺本案一直維護爸爸」，陳反問「維護佢啲咩」，強調不知道有人曾向警方發電郵。

【案件編號：STCC 3724/21】