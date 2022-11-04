伊院醫生涉濫開管制藥 值1.5萬咳水精神藥私藏 廉署控公職失當

向親屬或病人處方過量藥物

被問及涉案醫生是否已停職，及院方日後會如何加強監管，伊利沙伯醫院昨回覆稱，由於案件已進入司法程序，不宜評論。

用病人名義預約診症 對方不知情

案發時期在2015年3月至2020年9月，47歲被告李志良為伊院耳鼻喉科副顧問醫生，他涉嫌在擔任公職期間或在與擔任公職有關情况下，無合理辯解或理由故意及蓄意做出不當行為，包括涉嫌在8名病人不知情下利用其名義診症預約；另外，被告在他們無求診下向他們處方兩種受管制藥物，伊院職員因而向被告配發藥物，被告則私自保存有關藥物。廉署調查顯示，該8名病人為被告6名家人及兩名家傭，涉案兩種藥物為咳藥水和治療專注力不足或過度活躍症藥物，同屬《危險藥物條例》的管制藥物。

李志良又涉嫌向另外3名病人處方上述兩種藥物，劑量高於3人所需，並要求3人將過多藥物退還給他私自保存，涉嫌從醫管局偷取逾1000樽咳藥水及逾400粒治療專注力不足或過度活躍症藥物。廉署早前接獲醫管局轉介貪污投訴遂展開調查，徵詢律政司法律意見後落案起訴被告。

廉署發言人表示，廉署十分重視公職人員誠信，絕不容忍貪腐行為，會繼續加強向公營機構提供誠信培訓，鞏固廉潔文化。

瑪麗醫院早前亦被揭發有醫生涉不當獲取嗎啡類口服止痛藥，院方上周稱已報警，並聯同港大成立委員會調查事件；而涉事醫生正休假，將按程序及醫護人員專業守則嚴肅跟進。