堂食無限時 食肆營業未全復常 打冷舖指請人返夜難 糖水店稱市民慣早歸

在上一輪社交距離措施期間，食肆只可堂食至零時，酒吧限營業至凌晨2時。昨凌晨起，堂食時限獲撤銷。香港餐飲聯業協會會董陳強於旺角經營居酒屋，他指一般居酒屋食客吃畢晚飯後仍會坐三四小時喝酒談天，故倘零時關門只可做一轉客，「基本上是在客人最有興致、想消費時把他趕走」，令餐廳每月損失兩三成生意，昨起放寬後會回復疫前正常營業至凌晨4時，盼做多幾轉，補回流失的營業額，整體生意回復至疫前八九成。

指零時關門只可做一轉客

居酒屋盼生意回復疫前八成

旺角打冷店「標記樂園潮州粉麵菜館」負責人標叔稱，受颱風影響，前晚至昨晨未見太多人流，估計昨晚至今晨才可真正見到宵夜市道復常，提到已有10多名熟客訂枱今天凌晨食消夜。不過他稱，恢復通宵營業後店面人手尚欠三四個，市民習慣早歸後飲食業界亦習慣早收，近日請人返通宵有困難。

提供晚市的食店延長營業至通宵，有專攻飯後宵夜的糖水店則看淡需求。旺角糖水店Joyful Dessert House負責人高太稱，疫情前店面每晚零時後仍大排長龍，至凌晨2時收舖的兩小時內可做到4000多元生意，惟疫下街道冷清，全晚做到400至500元已「偷笑」，嘆當局現時才放寬堂食時限太遲，市民已習慣晚飯後直接回家，故決定只在周末才營業至凌晨1時。

屬住宅區的黃大仙，區內糖水店「大街小館」疫前營業至凌晨1時，負責人周生亦稱短期內會維持零時關門，因現時11時後已無客，營業多一小時，生意最多微升一成，寧願早收舖省開支。

（新冠疫情）