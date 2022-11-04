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幼童復必泰最快今抵港 醫衛局：料下周可接種

【明報專訊】政府今年8月批准下調新冠疫苗接種年齡門檻至半歲，近3個月只提供科興疫苗供相關人士接種，其間曾多次提到幼童接種率未如理想。醫衛局副局長李夏茵昨日公布，幼兒版復必泰疫苗最快今日（4日）抵港，有關部門短期內會更新預約系統，計劃兒童社區疫苗接種中心可在下周為幼童接種復必泰，希望為家長提供「多一個選擇」帶子女接種疫苗。

李夏茵昨在疫情記者會形容，疫苗接種屬防疫政策「最重要一環」，為對外開放、對內復常製造空間。根據政府網頁，截至昨日全港12歲或以上人口中有81%已打3針，3至11歲年齡層有約28%已接種3劑、80歲或以上者3針接種率則約61%。

稱未有劑量數據 毋須憂不足

李夏茵形容，一老一幼的接種率仍相對較低，故會就相關人士推出不同措施，另指出復必泰幼兒配方正運送來港、計劃下星期可在4間兒童社區疫苗接種中心提供，詳情需在確定日子後另行公布。她提醒，半歲至5歲以下幼童接種相關版本的復必泰需打3針，首兩針要相隔8周，第二及第三針要相隔90日。被問到政府購入多少幼兒版復必泰，她稱手頭上未有相關數據，當局按疫苗接種狀况、估計疫苗用量、推算需要採購的劑量，籲市民毋須擔心針劑不足。

本港昨日公布新增5245宗陽性個案，4829宗屬本地個案、416宗為輸入個案。衛生防護中心總監徐樂堅稱，過去7日，平均每日有4631宗本地個案，較對上一周減約一成，同期輸入個案趨勢則相反，平均每日有424宗個案，較對上一周的403宗升5.3%。

Omicron變異病毒株方面，衛生防護中心公布新增4宗BQ.1.1本地個案，涉及一名住九龍城區、已打兩針的34歲女子，其餘3人已接種3針，分別居於沙田、大埔及中西區。BQ.1.1昨日另新增1宗輸入個案，累計有14宗本地及25宗輸入個案。

徐樂堅補充，近日在本地個案已不見帶過往流行的BA.2.12.1，而BA.5仍屬本港主流病毒株，過去一周佔本地個案約87.7%，同時亦見本地個案帶BQ.1、XBB等，重申當局會密切監測相關情况。

（新冠疫情）

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