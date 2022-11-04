配水庫泥土檢類鼻疽 與患者極度同源 食水樣本全陰性 袁國勇料細菌由通風口入配水庫

衛生防護中心昨日聯同水務署召開記者會交代調查進度，稱上月10日至本月1日於深水埗區內檢驗471個環境樣本，38個對類鼻疽菌核酸檢測呈陽性，其中32個為配水庫草地泥土樣本，包括25個深層泥土樣本（見表）。調查人員成功從6個深層泥土樣本種菌，發現4個樣本細菌基因排序，與區內8名患者非常相似，防護中心相信兩者有關聯；其餘兩個樣本基因排序未完成。配水庫37個食水和相關拭子樣本則呈陰性。

袁倡水庫裝濾氣裝置 水署：會研究

記者昨日兩度問及食水是否傳播途徑或是否當局調查方向，防護中心傳染病處首席醫生歐家榮未有回應。至晚上防護中心發稿，指無證據證實個案與相關配水庫提供的自來水有關。列席記者會的港大微生物學系講座教授袁國勇稱暫未確定傳播途徑，從患者住所分佈估計，細菌隨塵土飛揚至民居的機率很低。袁強調近日前往配水庫視察，沒發現滲漏問題，相信細菌循此污染食水的可能「極之低」，重申本港食水符合世衛要求、非常安全。

袁國勇稱，不排除泥土的類鼻疽菌或經多個通風口進入配水庫，或因全球暖化令泥土細菌量增加，亦提高了配水庫和水管水溫，致食水游離餘氯含量降低，未能殺滅細菌。他建議在配水庫安裝高效空氣濾器，減低細菌經空氣進入配水庫，並再提醒居民早上開水喉讓首分鐘的食水排走，不要直接飲用和漱口等。

孔繁毅料食水傳播仍最大可能

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅向本報稱，配水庫食水樣本雖未驗出類鼻疽菌，但仍相信食水是最大可能的傳播途徑，建議暫停相關配水庫，直至完成氯氣消毒。

水務署總水務化驗師蔡德業於記者會稱，署方有恆常監察食水水質，亦已增加食水餘氯含量。至於袁國勇上月建議於配水庫安裝紫外線消毒裝置，蔡稱仍正研究可行性，亦會研究加裝空氣過濾裝置，沒回應未能趕及近日颱風襲港前安裝設備是否太遲。

有居民稱不憂：如常上嘉頓山

石硤尾2至3號配水庫毗鄰嘉頓山山頂，兩者有鐵絲網相隔，一般市民不能進入配水庫範圍。昨午4時許，十多名市民在嘉頓山休憩，當中不乏長者。石硤尾邨八旬居民馬伯伯表示毫不憂慮，「日日上嚟都冇事」，會如常每天上山。

至於上月兩宗分別居於港島東和九龍東的個案，歐家榮稱患者細菌基因排序不同，相信兩宗個案與深水埗爆發未必有關。袁國勇補充，類鼻疽是風土病，若非同一源頭爆發便毋須擔心。