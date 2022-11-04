港聞

港聞二

配水庫泥土檢類鼻疽 與患者極度同源 食水樣本全陰性 袁國勇料細菌由通風口入配水庫

【明報專訊】深水埗近3個月錄得20宗類鼻疽，其中一名患者家中廁所水龍頭內側和花瓶內的水早前驗出該菌。衛生防護中心聯同港大袁國勇團隊最新調查發現，區內配水庫共有32個泥土樣本驗出類鼻疽菌，其中4個樣本的細菌基因排序與區內患者「極度同源」，配水庫37個食水樣本則呈陰性。防護中心昨日未有回應食水是否傳播途徑，其後發稿補充指無證據顯示個案與配水庫自來水有關。袁國勇稱，不排除細菌經通風口抽進配水庫。港大專家孔繁毅則認為食水傳播仍是最大可能。

衛生防護中心昨日聯同水務署召開記者會交代調查進度，稱上月10日至本月1日於深水埗區內檢驗471個環境樣本，38個對類鼻疽菌核酸檢測呈陽性，其中32個為配水庫草地泥土樣本，包括25個深層泥土樣本（見表）。調查人員成功從6個深層泥土樣本種菌，發現4個樣本細菌基因排序，與區內8名患者非常相似，防護中心相信兩者有關聯；其餘兩個樣本基因排序未完成。配水庫37個食水和相關拭子樣本則呈陰性。

袁倡水庫裝濾氣裝置 水署：會研究

記者昨日兩度問及食水是否傳播途徑或是否當局調查方向，防護中心傳染病處首席醫生歐家榮未有回應。至晚上防護中心發稿，指無證據證實個案與相關配水庫提供的自來水有關。列席記者會的港大微生物學系講座教授袁國勇稱暫未確定傳播途徑，從患者住所分佈估計，細菌隨塵土飛揚至民居的機率很低。袁強調近日前往配水庫視察，沒發現滲漏問題，相信細菌循此污染食水的可能「極之低」，重申本港食水符合世衛要求、非常安全。

袁國勇稱，不排除泥土的類鼻疽菌或經多個通風口進入配水庫，或因全球暖化令泥土細菌量增加，亦提高了配水庫和水管水溫，致食水游離餘氯含量降低，未能殺滅細菌。他建議在配水庫安裝高效空氣濾器，減低細菌經空氣進入配水庫，並再提醒居民早上開水喉讓首分鐘的食水排走，不要直接飲用和漱口等。

孔繁毅料食水傳播仍最大可能

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅向本報稱，配水庫食水樣本雖未驗出類鼻疽菌，但仍相信食水是最大可能的傳播途徑，建議暫停相關配水庫，直至完成氯氣消毒。

水務署總水務化驗師蔡德業於記者會稱，署方有恆常監察食水水質，亦已增加食水餘氯含量。至於袁國勇上月建議於配水庫安裝紫外線消毒裝置，蔡稱仍正研究可行性，亦會研究加裝空氣過濾裝置，沒回應未能趕及近日颱風襲港前安裝設備是否太遲。

有居民稱不憂：如常上嘉頓山

石硤尾2至3號配水庫毗鄰嘉頓山山頂，兩者有鐵絲網相隔，一般市民不能進入配水庫範圍。昨午4時許，十多名市民在嘉頓山休憩，當中不乏長者。石硤尾邨八旬居民馬伯伯表示毫不憂慮，「日日上嚟都冇事」，會如常每天上山。

至於上月兩宗分別居於港島東和九龍東的個案，歐家榮稱患者細菌基因排序不同，相信兩宗個案與深水埗爆發未必有關。袁國勇補充，類鼻疽是風土病，若非同一源頭爆發便毋須擔心。

相關字詞﹕孔繁毅 袁國勇 石硤尾 水務署 衛生防護中心 深水埗 類鼻疽伯克氏菌 類鼻疽

上 / 下一篇新聞

防護中心拒答康復範圍Ct值 稱每案獨特 「陳茂波好例子」 學者籲本地隔離同放寬
防護中心拒答康復範圍Ct值 稱每案獨特 「陳茂波好例子」 學者籲本地隔離同放寬
8月外遊染疫返港 市民：衛署稱康復否看Ct值 檢疫第3日未知Ct值 嘆陳抵港即晚知康復
8月外遊染疫返港 市民：衛署稱康復否看Ct值 檢疫第3日未知Ct值 嘆陳抵港即晚知康復
稱擁4300億美元儲備 財爺：沽港元將損手
稱擁4300億美元儲備 財爺：沽港元將損手
47人初選案 伍健偉改擬認罪累計30人
47人初選案 伍健偉改擬認罪累計30人
控：留言證「立場」文章可「激起」群眾 辯：留言不篩選、不代表媒體 官：唔可以刪？
控：留言證「立場」文章可「激起」群眾 辯：留言不篩選、不代表媒體 官：唔可以刪？
盤問揭警截300圖沒交出 辯方促主管解釋
盤問揭警截300圖沒交出 辯方促主管解釋
阮民安換律師團隊 文件未齊延兩月再訊
阮民安換律師團隊 文件未齊延兩月再訊
「獨立黨海外骨幹」控煽動還押 1月再訊
「獨立黨海外骨幹」控煽動還押 1月再訊
0+3後七欖開鑼 運動店嘆冷清 適逢恢復通宵營業 酒吧料生意多七成
0+3後七欖開鑼 運動店嘆冷清 適逢恢復通宵營業 酒吧料生意多七成
09年後世代「禁煙」 吸煙委倡2025年實施
09年後世代「禁煙」 吸煙委倡2025年實施
供應商明年首季登記 玻璃樽徵費料次季推
供應商明年首季登記 玻璃樽徵費料次季推
幼童復必泰最快今抵港 醫衛局：料下周可接種
幼童復必泰最快今抵港 醫衛局：料下周可接種
堂食無限時 食肆營業未全復常 打冷舖指請人返夜難 糖水店稱市民慣早歸
堂食無限時 食肆營業未全復常 打冷舖指請人返夜難 糖水店稱市民慣早歸
伊院醫生涉濫開管制藥 值1.5萬咳水精神藥私藏 廉署控公職失當
伊院醫生涉濫開管制藥 值1.5萬咳水精神藥私藏 廉署控公職失當
警員涉偽造店舖盜竊調查 前上司質疑自編自導
警員涉偽造店舖盜竊調查 前上司質疑自編自導
七旬翁騎單車過路 遭的士撞斃
七旬翁騎單車過路 遭的士撞斃
倫智偉論禁CBD看齊內地 保安局：歪曲政府立法原意
倫智偉論禁CBD看齊內地 保安局：歪曲政府立法原意
八旬婦失足墮渠亡 地盤缺圍欄查違例否
八旬婦失足墮渠亡 地盤缺圍欄查違例否
前區議員阻差辦公罪成
前區議員阻差辦公罪成
教師煽惑製臭氣彈被捕
教師煽惑製臭氣彈被捕
大灣區GBA新聞：THE大學排名 灣區18校上榜 港5校入百強 廣東之首「南科大」排166
大灣區GBA新聞：THE大學排名 灣區18校上榜 港5校入百強 廣東之首「南科大」排166
灣區手記：心意卡求好評 ／文：尚東美
灣區手記：心意卡求好評 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張欣宇談灣區：送人走講唔通 梁振英點名商榷 叫議員灣區遊學
【Emily】張欣宇談灣區：送人走講唔通 梁振英點名商榷 叫議員灣區遊學
【Emily】實踐《巴黎協議》 環團評政府C-
【Emily】實踐《巴黎協議》 環團評政府C-
【Emily】方便BBQ 雙層巴假日來往大埔墟烏蛟騰
【Emily】方便BBQ 雙層巴假日來往大埔墟烏蛟騰
【Emily】京港80學生 參與雙城文化交流
【Emily】京港80學生 參與雙城文化交流
【Emily】鍾耀華文集獲台灣「金鼎獎」
【Emily】鍾耀華文集獲台灣「金鼎獎」