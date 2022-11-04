09年後世代「禁煙」 吸煙委倡2025年實施

李家超在《施政報告》稱，明年初將就進一步控煙工作諮詢公眾，並訂立降低吸煙率的關鍵績效指標。湯修齊昨在傳媒聚會時表示，建議港府訂立「無煙世代」方案，在2025年開始，2009年或之後出生者不能再購買煙草。

建議煙稅加100％ 禁售薄荷煙

湯修齊補充，據過往經驗，加煙草稅可在短時間內降低吸煙率，本港已有一段時間未調整相關稅率，建議先增100%煙草稅，屆時每包香煙售價約100元，其後兩年再按年增加50%；另建議擴大戶外禁煙區至所有公共交通站、學校或安老院外10米範圍，以及禁止銷售薄荷煙等調味煙等。

本港今年4月底開始全面禁止在港出售及轉口加熱煙、電子煙，惟近日有消息稱港府或再容許相關產品在港轉口。湯修齊稱，擔心修例會令相關產品流入市面「落地」，認為有違立法原意。

團體憂助長私煙 籲留選擇權

長遠煙草政策關注組召集人盧啟律稱，支持政府參考外國控煙的成功例子，但點出新西蘭沒禁止銷售電子煙及加熱煙，讓成年煙民有選擇權。他亦稱，本港近年私煙問題嚴重，且疫情影響經濟，憂慮此情况下大幅增加煙草稅將令煙民轉投地下市場，助長私煙問題。關注組指港府應打擊私煙，呼籲有關部門制定理性務實的煙稅策略。

醫衞局回覆查詢時表示，政府一直期望透過壓低本港吸煙率達至「無煙香港」，《施政報告》提到的公眾諮詢詳情將於明年初公布。