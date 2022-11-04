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0+3後七欖開鑼 運動店嘆冷清 適逢恢復通宵營業 酒吧料生意多七成

【明報專訊】睽違3年的香港國際七人欖球賽今起一連3日於香港大球場舉行，官網至昨晚仍有票可賣。有售賣七欖賽官方周邊商品如球衣等的運動用品的商店表示，今年有關商品銷售額僅達上次七欖賽的兩成，認為本港「0+3」政策無助吸引外地旅客，加上七欖賽至近日才臨時公布舉行，海外旅客早已決定其他行程，間接致生意冷清。不過，有酒吧認為配合撤銷營業時間限制的措施，適逢賽事舉行，預期生意可較平日增七成。

復辦倉卒難吸遊客 期望「0+0」可復常

運動用品店Escapade Sports自2009年開張，一直售賣七欖賽的官方周邊商品，如球衣、特別版欖球等，每件球衣售599至799元。店舖零售經理Abid Hussain表示，每年七欖賽均為其店舖帶來巨大收益，是店舖每年的頭等大事。他指七欖賽過往為本港帶來不少外國遊客，而其店舖主要客源為居港外籍人士及外地旅客，以往七欖舉行期間，其店舖有三至四成生意來自外地旅客。他說，外地旅客會到其店舖購買七欖相關的紀念品回國予家人及朋友，形容他們消費力強。Abid說為滿足顧客需要，以往需要延長店舖的營業時間，及調派更多員工上班。

不過，Abid稱今年銷情淡靜，至昨相關商品銷售額僅達往年七欖賽時的兩成，店舖亦毋須延長營業時間。他說今年只有極少海外旅客來港觀看七欖賽，認為因「0+3」政策無助吸引外地旅客來港，加上七欖賽及至近日才臨時公布舉行，相信海外旅客早已決定行程，如到卡塔爾觀看世界盃。他相信本港推行「0+0」可吸引更多旅客來港，期望明年如舉行七欖賽，生意額可回到疫前水平。

酒吧經理：疫前賽事期間生意倍增

此外，記者昨到銅鑼灣及灣仔一帶酒吧觀察，灣仔駱克道有至少4間酒吧以七欖球衣或啤酒海報作招徠。灣仔酒吧Centrico有職員昨午將自行印製的七欖球衣貼於牆上，酒吧經理KC表示七欖賽會帶來人流，再配合撤銷酒吧營業時間限制，期望生意額可較平日增七成。她說往年七欖賽舉行時酒吧的營業額會較平日增一倍，今年預期的增幅較少。

不過，亦有酒吧認為賽事未必為生意帶來幫助，未有為七欖賽做準備。銅鑼灣禮頓道一間酒吧，職員表示未預期人流會增加，因此未有特地做推廣，「海報（poster）都冇黐」。另一間銅鑼灣酒吧Mr. Kanso負責人Andrew表示，並未打算特地推廣，「我們都是打算正常做自己生意，當然帶動到（生意）就更好」。Andrew表示，今天是撤銷酒吧營業時間限制首個周五，認為消費者或會外出飲食及到酒吧消費，更可帶動生意，惟無法預計生意增幅如何，只期望生意有增長。

過往一票難求 七欖官網昨仍有售

七欖賽過往一票難求，不過記者昨晚10時到七欖賽官網，仍可購買3日門票，而另一門票售賣平台Klook則已售罄。

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