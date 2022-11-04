阮民安換律師團隊 文件未齊延兩月再訊

官令前律師團隊5天內交文件

辯方大律師甫開庭稱，昨日收到指示代表被告阮民安出庭，阮昨日才簽妥授權書，辯方尚未從上一間委聘的律師樓取得所需文件，包括審訊文件冊及「不被採用文件」。陳官聽畢表示，根據《港區國安法》第58條，被告享有盡早接受審判的權利，本案應盡快處理或開審。

庭上透露，阮民安上一次聆訊由張志宇律師行（Cheung & Co., Solicitors）代表。陳官最終應辯方申請，下令張志宇律師行在5個工作天內將涉案文件交予阮的現任法律團隊，另明言倘律師行未能遵從要求，法庭有可能傳召相關人士出庭解釋，或考慮將事件交予律師會跟進，「不論被告有無欠律師費都好，文件都要交畀接手的律師樓」。本案押後至明年1月3日再訊，阮繼續還押。阮自今年2月首次提堂後還押，至今超過8個月。

【案件編號：DCCC424/22】