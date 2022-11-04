控：留言證「立場」文章可「激起」群眾 辯：留言不篩選、不代表媒體 官：唔可以刪？

被告依次為立場新聞母公司Best Pencil （Hong Kong） Limited、前總編輯鍾沛權（被捕時52歲）及時任署任總編輯林紹桐（被捕時34歲），鍾及林同否認一項「串謀發布及／或複製煽動刊物」罪，母公司缺席審訊，被視作不認罪受審。

官明言考慮留言效果

控方昨傳召負責駐守警方國安處的警員14915鄧偉權（音譯），解釋擷取立場新聞網站及社交媒體的步驟。控方提到社交媒體帖文的留言時，法官郭偉健詢問留言的重要性，代表控方的署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟回答，帖文內包括支持和反對受訪者或作者的留言，會依賴支持者的留言舉證，例如有人稱要「制裁中共」、「加油手足」等，可「激起（stir up）」群眾。

辯方資深大律師余若薇反駁，被告作為網媒，不會篩選有什麼人留言或留什麼言，留言更不代表媒體的立場。郭官回應「但係留言係咪真係唔可以刪除呢？」並舉例若有人以粗口留言，被告或者可以刪除，建議辯方在結案陳辭解釋，「如果有權篩選、有權刪除，留到截圖嗰日，咁個效果係咩呢？」郭官明言會考慮全部留言內容。

鄧偉權其後按控方指示下讀出多則留言，包括「全家總動員，票投本土派」、「Chinazi popo go to hell，3萬」等，並在控方詢問下解釋，「popo」是「反送中運動中入面人哋攞嚟侮辱警察嘅說話」，「3萬」則代表警隊人數。

辯：「立場」報李家超譴責許智峯 警：與案無關 冇刻意睇

辯方盤問指出，鄧偉權稱他會在「立場」網站搜尋關鍵字，確保擷取內容準確，例如曾搜尋「羅冠聰」3字，那他理應會發現與羅相關的文章，有不少是批評羅，但他沒保存那些文章。鄧稱不同意。辯方指出，「立場」有報道時任保安局長李家超譴責許智峯，鄧稱「同案件無關，我冇刻意去睇」，亦沒到《星島》、《東方》、《明報》等其他傳媒的網站保存相關報道。審訊今續。

【案件編號：DCCC265/22】

明報記者