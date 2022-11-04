47人初選案 伍健偉改擬認罪累計30人

吳敏兒譚凱邦盼審訊前判刑

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司署理助理刑事檢控專員羅天瑋、傅悅耳。同案5名被告列席旁聽，包括余慧明、袁嘉蔚、馮達浚、劉澤鋒及范國威。

代表吳敏兒的資深大律師李志喜稱，爭議部分案情，惟重申內容不多，認為毋須召開紐頓聆訊（Newton hearing）。李又提及，有意加入袁嘉蔚的爭議，即應否由一名法官處理認罪判刑。

法官陳嘉信表示，首席法官於2009年曾下達指示，列明哪些情况下可由多於一名法官審理案件，惟周二進行袁嘉蔚等人的案件管理聆訊，法庭並無留意有關指示，故需時翻查。法官陳慶偉則稱，若要加入袁嘉蔚的爭議，可先呈上書面陳辭，將於11月28日開庭處理。

至於譚凱邦及伍健偉分別由大律師馬維騉及施臻遉代表。施確認，伍改為擬認罪，並於10月6日向他講解最新版本的案情，他明白及同意案情，他對於判刑時間表示中立，料求情需時約1小時。馬維騉則稱不爭議案情，希望在審訊前判刑，料求情時間約1.5小時。

翻查資料，現有12名擬認罪被告表明希望在審訊前判刑，包括譚文豪、郭家麒、楊岳橋、張可森、黃子悅、尹兆堅、劉頴匡、王百羽、徐子見、毛孟靜、李嘉達、譚凱邦；區諾軒及鍾錦麟則希望審訊後判刑，另趙家賢與控方達成協議，將在審訊後判刑。餘下9人對何時判刑保持中立，包括梁晃維、岑子杰、劉澤鋒、黃之鋒、譚得志、朱凱廸、胡志偉、戴耀廷、伍健偉。

【案件編號：HCCC70/22】

（港區國安法）