稱擁4300億美元儲備 財爺：沽港元將損手

陳茂波昨日在峰會的主題演講，以金融安全為題，謂香港過去3年看重上述題目，在建立監察系統、嚴謹監管及執行財政紀律方面着手。監察系統方面，已做到協調及24小時監察，定時甚至臨時匯報，監察及確認風險。另保持嚴謹監管，如對受監管機構實地審查，及監察機構報告，有需要時果斷行動。陳又稱注重財政紀律，舉例指香港銀行業資本充足率已達20%、流動比率達155%，比國際水平的100%為高，在特定分類貸款比率亦低至1%。

稱措施保市場有序 現未見警號

他說，在波動市况下，港匯保持在美元兌港元7.75至7.85水平，金管局會在港匯觸及弱方保證時出手，亦確保香港市場可在任何時間給予投資者兌付。在銀行體系結餘下跌同時，反映在息率上升以作平衡。陳茂波說，香港擁有巨額外匯儲備防投機者來犯，若有人投機港元，恐會損手，並一定會輸。

陳茂波說，香港市場保持活躍、流通，已向參與者定下清晰規矩，達到透明度及增加可預期性，冀贏得投資者信任。市場監察方面，監管機構持續分析股市及監察沽空，對市場集中風險保持警覺；在期貨市場會做好匯報系統及交易分析等。陳稱，種種措施旨在確保市場有序運作，保障投資者及規避系統風險，稱現時未見有任何警號。

威靈頓投資管理總裁及管理合伙人Stephen Klar指出，有信心當內地恢復通關後，當地企業有機會推動收入增長，現時市場已反映地緣政治因素。他相信內地的醫護及科技領域仍會找到很多投資機會，謂現時市場的水平已具吸引力。