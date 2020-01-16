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8月外遊染疫返港 市民：衛署稱康復否看Ct值 檢疫第3日未知Ct值 嘆陳抵港即晚知康復

【明報專訊】市民胡先生（化名）今年8月初與家人外遊時染疫，逾兩周後返港接受「3+4」檢疫，父女在酒店檢疫收到短訊通知指出，其機場核酸檢測陽性並提醒要隔離。當時他多度致電衛生署不果，最後有衛生署職員稱要視乎Ct值才可判斷是否屬康復。直至檢疫第3日，他仍不知父女Ct值多少及是否獲准離開，最終酒店稱他們已轉「黃碼」，可以離開。

外訪沙特阿拉伯時染疫的財政司長陳茂波，取得快測陰性結果後，本周二下午抵港，政府同晚公布衛生署已界定他為不具傳染性的康復者，即毋須隔離。胡先生表示，「原來有如此快的方法可界定到康復者，那麼應該所有入境者都要睇齊」。

欲解釋曾染疫 屢致電衛署不果

衛生署今年6月起會參考核酸檢測結果數據及康復紀錄，考慮是否不界定90日內曾染疫並於抵港核酸檢測陽性者為確診。胡先生今年8月初與家人外遊，其間一家人確診新冠病毒，事隔15至16日後，他們於8月下旬乘搭飛機返港，登機前已申報曾經染疫，一家人抵港後接受核酸檢測，其後返酒店等結果，接受「3+4」檢疫安排。

胡先生表示，女兒翌日收到陽性結果短訊，當時他多次致電衛生署熱線查詢，欲解釋他們曾經染疫，但未能撥通電話，留言也未獲回覆。相隔一日，胡先生也收到陽性結果短訊，有衛生署職員解釋仍要視乎Ct值，才可判斷是否屬康復。

直至檢疫第3日，胡先生稱當時一家人快測陰性，惟仍不知父女能否離開，曾致電衛生署查詢不果，最終酒店稱他們一家已轉「黃碼」，故可離開。

相關字詞﹕陳茂波 確診 康復者 新冠病毒

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