港聞

港聞一

防護中心拒答康復範圍Ct值 稱每案獨特 「陳茂波好例子」 學者籲本地隔離同放寬

【明報專訊】外訪沙特阿拉伯確診新冠病毒的財政司長陳茂波不足一周內返港，檢酸檢測雖陽性但被評估為康復而毋須隔離，陳茂波昨強調絕無特殊待遇，指安排與所有市民一樣。政府日前稱陳茂波Ct值屬「康復個案範圍內」，昨被多度追問陳茂波及康復範圍Ct值多少時，衛生防護中心總監徐樂堅拒交代數字，又稱沒特別劃界線是因為每宗個案獨特，當局須全盤考慮感染日子等資料，重申所有官員與市民入境要求一致。有議員認為陳茂波可公布Ct值，以釋公眾誤解。港大醫學院生物化學系教授金冬雁表示，當局可參考陳的例子，放寬本地個案隔離安排。

陳：檢疫待遇與所有市民一樣

政府前晚深夜公布今年9月26日（即放寬至「0+3」檢疫）至11月1日共455抵港者申報3個月內曾染疫，入境檢測陽性、沒病徵且Ct值相對較高，獲評為不具傳染性並毋須隔離，有關做法6月1日起實施。翻查入境數字，同期共298,133人經機場入境，即佔0.15%。

陳茂波過去兩日出席國際金融領袖投資峰會，上台發言時曾除口罩。他會後強調所獲防疫檢疫待遇與所有市民一樣，一視同仁，絕無特殊安排，稱登機前已申報染疫紀錄，抵港後核酸檢測，衛生防護中心考慮其檢測結果、健康申報及沒病徵，判定他為康復個案。

政府前晚發稿稱，陳茂波Ct值屬康復個案範圍內，昨被多度追問何謂「康復範圍Ct值」，徐樂堅昨沒交代，指沒特別劃界線是因為每宗個案很獨特，例如感染日子、回港日子、檢測結果、有無徵狀，「大家可能覺得（Ct值）30.1同29.9是好大分別」，但當局須全盤考慮資料，例如感染者Ct值會呈下降趨勢。

徐樂堅被多度追問陳茂波Ct值多少時，重申不評論個案，強調所有官員與市民的入境要求及公共衛生檢測的衡量是一致。他又說抵港康復者毋須隔離安排與本地個案做法一致，舉例3個月內曾感染的康復者毋須強制檢測。

徐樂堅表示，現只需上機前快測陰性便可登機來港，過去一個多月有人是康復後5至6日返港，但沒回應多少人確診後7日內返港。

金冬雁向本報稱，已接種3針的市民感染後的病毒量降低速度比較快，染疫後約5天已幾乎沒傳染性，對社區帶來「很低很低」的風險。他形容已打4針的陳茂波就是最佳例子，建議政府可調整本地個案隔離安排，已接種3針者只需隔離5天、未完成接種者維持隔離7天。他補充，根據美國等「全世界大多數地區」的做法，陽性者Ct值達30就可被視為不具傳染性。

陳凱欣籲陳茂波自願公布Ct值釋疑

立法會議員陳凱欣形容，政府之前沒很清晰告知，市民外地染病後返港的檢測安排，形容陳茂波事件是「參考個案」。她稱政府應向市民說清楚健康申報安排，讓曾染病者也做好申報何時確診，及確診後呈報第6、7日快測陰性結果，避免入境核酸檢測陽性要隔離。至於陳茂波個案，她建議司長可自願公布Ct值數據，以釋公眾誤解。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，既然政府早設機制評估抵港陽性康復者需否隔離，今次應開誠布公，交代陳茂波Ct值，稱市民會關注防疫政策公平性，而陳作為官員，市民有公眾知情權。他認為，陳茂波確診數日後康復，反映政府應考慮縮短本地確診者隔離期。

被問上台發言沒戴口罩是否不負責任，陳茂波稱上台發言時與台下有相當距離才除口罩，在台下則有戴口罩。被問會否鼓勵抵港康復者參加除口罩活動，醫衛局副局長李夏茵稱今年6月起在台上向觀眾發言時可除口罩，但需與台下觀眾相隔1.5米、不能共用咪而且每次用完須消毒。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新冠病毒 財政司長陳茂波

上 / 下一篇新聞

8月外遊染疫返港 市民：衛署稱康復否看Ct值 檢疫第3日未知Ct值 嘆陳抵港即晚知康復
8月外遊染疫返港 市民：衛署稱康復否看Ct值 檢疫第3日未知Ct值 嘆陳抵港即晚知康復
稱擁4300億美元儲備 財爺：沽港元將損手
稱擁4300億美元儲備 財爺：沽港元將損手
47人初選案 伍健偉改擬認罪累計30人
47人初選案 伍健偉改擬認罪累計30人
控：留言證「立場」文章可「激起」群眾 辯：留言不篩選、不代表媒體 官：唔可以刪？
控：留言證「立場」文章可「激起」群眾 辯：留言不篩選、不代表媒體 官：唔可以刪？
盤問揭警截300圖沒交出 辯方促主管解釋
盤問揭警截300圖沒交出 辯方促主管解釋
阮民安換律師團隊 文件未齊延兩月再訊
阮民安換律師團隊 文件未齊延兩月再訊
「獨立黨海外骨幹」控煽動還押 1月再訊
「獨立黨海外骨幹」控煽動還押 1月再訊
0+3後七欖開鑼 運動店嘆冷清 適逢恢復通宵營業 酒吧料生意多七成
0+3後七欖開鑼 運動店嘆冷清 適逢恢復通宵營業 酒吧料生意多七成
09年後世代「禁煙」 吸煙委倡2025年實施
09年後世代「禁煙」 吸煙委倡2025年實施
供應商明年首季登記 玻璃樽徵費料次季推
供應商明年首季登記 玻璃樽徵費料次季推
配水庫泥土檢類鼻疽 與患者極度同源 食水樣本全陰性 袁國勇料細菌由通風口入配水庫
配水庫泥土檢類鼻疽 與患者極度同源 食水樣本全陰性 袁國勇料細菌由通風口入配水庫
幼童復必泰最快今抵港 醫衛局：料下周可接種
幼童復必泰最快今抵港 醫衛局：料下周可接種
堂食無限時 食肆營業未全復常 打冷舖指請人返夜難 糖水店稱市民慣早歸
堂食無限時 食肆營業未全復常 打冷舖指請人返夜難 糖水店稱市民慣早歸
伊院醫生涉濫開管制藥 值1.5萬咳水精神藥私藏 廉署控公職失當
伊院醫生涉濫開管制藥 值1.5萬咳水精神藥私藏 廉署控公職失當
警員涉偽造店舖盜竊調查 前上司質疑自編自導
警員涉偽造店舖盜竊調查 前上司質疑自編自導
七旬翁騎單車過路 遭的士撞斃
七旬翁騎單車過路 遭的士撞斃
倫智偉論禁CBD看齊內地 保安局：歪曲政府立法原意
倫智偉論禁CBD看齊內地 保安局：歪曲政府立法原意
八旬婦失足墮渠亡 地盤缺圍欄查違例否
八旬婦失足墮渠亡 地盤缺圍欄查違例否
前區議員阻差辦公罪成
前區議員阻差辦公罪成
教師煽惑製臭氣彈被捕
教師煽惑製臭氣彈被捕
大灣區GBA新聞：THE大學排名 灣區18校上榜 港5校入百強 廣東之首「南科大」排166
大灣區GBA新聞：THE大學排名 灣區18校上榜 港5校入百強 廣東之首「南科大」排166
灣區手記：心意卡求好評 ／文：尚東美
灣區手記：心意卡求好評 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張欣宇談灣區：送人走講唔通 梁振英點名商榷 叫議員灣區遊學
【Emily】張欣宇談灣區：送人走講唔通 梁振英點名商榷 叫議員灣區遊學
【Emily】實踐《巴黎協議》 環團評政府C-
【Emily】實踐《巴黎協議》 環團評政府C-
【Emily】方便BBQ 雙層巴假日來往大埔墟烏蛟騰
【Emily】方便BBQ 雙層巴假日來往大埔墟烏蛟騰
【Emily】京港80學生 參與雙城文化交流
【Emily】京港80學生 參與雙城文化交流
【Emily】鍾耀華文集獲台灣「金鼎獎」
【Emily】鍾耀華文集獲台灣「金鼎獎」