防護中心拒答康復範圍Ct值 稱每案獨特 「陳茂波好例子」 學者籲本地隔離同放寬

陳：檢疫待遇與所有市民一樣

政府前晚深夜公布今年9月26日（即放寬至「0+3」檢疫）至11月1日共455抵港者申報3個月內曾染疫，入境檢測陽性、沒病徵且Ct值相對較高，獲評為不具傳染性並毋須隔離，有關做法6月1日起實施。翻查入境數字，同期共298,133人經機場入境，即佔0.15%。

陳茂波過去兩日出席國際金融領袖投資峰會，上台發言時曾除口罩。他會後強調所獲防疫檢疫待遇與所有市民一樣，一視同仁，絕無特殊安排，稱登機前已申報染疫紀錄，抵港後核酸檢測，衛生防護中心考慮其檢測結果、健康申報及沒病徵，判定他為康復個案。

政府前晚發稿稱，陳茂波Ct值屬康復個案範圍內，昨被多度追問何謂「康復範圍Ct值」，徐樂堅昨沒交代，指沒特別劃界線是因為每宗個案很獨特，例如感染日子、回港日子、檢測結果、有無徵狀，「大家可能覺得（Ct值）30.1同29.9是好大分別」，但當局須全盤考慮資料，例如感染者Ct值會呈下降趨勢。

徐樂堅被多度追問陳茂波Ct值多少時，重申不評論個案，強調所有官員與市民的入境要求及公共衛生檢測的衡量是一致。他又說抵港康復者毋須隔離安排與本地個案做法一致，舉例3個月內曾感染的康復者毋須強制檢測。

徐樂堅表示，現只需上機前快測陰性便可登機來港，過去一個多月有人是康復後5至6日返港，但沒回應多少人確診後7日內返港。

金冬雁向本報稱，已接種3針的市民感染後的病毒量降低速度比較快，染疫後約5天已幾乎沒傳染性，對社區帶來「很低很低」的風險。他形容已打4針的陳茂波就是最佳例子，建議政府可調整本地個案隔離安排，已接種3針者只需隔離5天、未完成接種者維持隔離7天。他補充，根據美國等「全世界大多數地區」的做法，陽性者Ct值達30就可被視為不具傳染性。

陳凱欣籲陳茂波自願公布Ct值釋疑

立法會議員陳凱欣形容，政府之前沒很清晰告知，市民外地染病後返港的檢測安排，形容陳茂波事件是「參考個案」。她稱政府應向市民說清楚健康申報安排，讓曾染病者也做好申報何時確診，及確診後呈報第6、7日快測陰性結果，避免入境核酸檢測陽性要隔離。至於陳茂波個案，她建議司長可自願公布Ct值數據，以釋公眾誤解。

民主黨醫療政策發言人袁海文認為，既然政府早設機制評估抵港陽性康復者需否隔離，今次應開誠布公，交代陳茂波Ct值，稱市民會關注防疫政策公平性，而陳作為官員，市民有公眾知情權。他認為，陳茂波確診數日後康復，反映政府應考慮縮短本地確診者隔離期。

被問上台發言沒戴口罩是否不負責任，陳茂波稱上台發言時與台下有相當距離才除口罩，在台下則有戴口罩。被問會否鼓勵抵港康復者參加除口罩活動，醫衛局副局長李夏茵稱今年6月起在台上向觀眾發言時可除口罩，但需與台下觀眾相隔1.5米、不能共用咪而且每次用完須消毒。

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