灣區手記：心意卡求好評 ／文：尚東美

不過日常生活有太多用到互聯網的時候，有一天打開美團的信息框才發現，原來有過百條商家求點評的信息未閱覽。事實上，有一定字數及有照片的點評，對商家在平台上的星級排名影響較大，因此除了平台的信息提醒，一些商家也會在包裹或外賣附上一張小卡片，溫馨提示你點評有着數。

小卡片的內容也能看出商家一些心思。有些卡片很直接，寫明「好評返現（回贈）多少元」，也有一些採用分級制，不同字數的評論可獲不同金額的現金回贈。除了這類直接「表白」的，也有卡片嘗試用感性打動你，例如「你的好評是我繼續做好的動力」；哀求式的「沒好評混不下去，幫幫忙」；亦有帶點幽默的「爹親娘親不及你的好評親」。

大品牌有沒有求好評的小卡片？不是沒有，至今我印象最深刻的小卡片，是來自廣州酒家的「保障食品安全」卡，上面寫了廚師和打包人員的名字及體溫，下方一句「大品牌更放心」，沒有任何求評字眼，但在疫情年代，這方式好像更能博取好感。

文：尚東美