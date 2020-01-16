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大灣區GBA新聞：THE大學排名 灣區18校上榜 港5校入百強 廣東之首「南科大」排166

【明報專訊】英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）上月中公布2023年世界大學排名，大灣區有18間大學入選，分佈於廣州、深圳、香港和澳門。其中位處深圳、排名166位的南方科技大學，在上榜的內地大學位列第8。雖然南科大已是連續4年在THE榜中晉身內地大學前十，仍有內地網民視之為「黑馬」。

THE、QS世界大學排名、軟科世界大學學術排名（ARWU）及U.S.News世界大學排名是目前公認最具影響力的大學世界排名。THE最新排行榜顯示，大灣區入榜大學盡在穗深港澳，其中廣州及香港分別有8間和6間，深圳和澳門均有兩間（表一）。

內地95校上榜 清華北大續領先

大灣區進入百強排名的5間大學均來自香港，港大排31位，較上屆跌一級；中大升4級至45位。科大、理大排名亦上升，城大更從151位躍升至99位，首度躋身THE百強。浸大排名則再次下跌，由第401至500名區間跌至第501至600名區間。

2023年榜單上，內地有95間大學上榜，數量全球第四，僅次美國的177間、日本117間和英國103間。今年有7間內地大學進入排名百強，其中排16位的清華和17位的北大繼續領先全國。另外，13間內地大學首次上榜。

連續4年列內地前十 南科大：THE較重國際化

內地十強中，南京大學位列THE第95名，首次躋身百強，不少內地傳媒亦有報道；深圳的南科大排第166位，在內地大學排第8（表二）。南科大已連續第4年在THE世界大學排名中躋身內地前十，且去年起躋身頭200位，但仍然被部分內地網民及傳媒形容為「黑馬」，最主要原因可能是其擠下中山大學，成為廣東第一的大學。

對於排名，南科大宣傳部長薛錚回應表示「排名只能在某一個維度作為參考，而不是能認定學校達到某種水平的標準」，稱該校不是在所有的世界大學排行榜中都表現很好，THE排名稍微好一些主要是因為它比較強調學校國際化，相關指標權重較高。

據《泰晤士高等教育》官網，THE大學排名的績效指標共分5方面，其中教學（學習環境）、研究（論文數量、收入和聲譽）、引用（研究影響力）的權重各佔30%，國際展望（學術人員、學生和研究）和產業收入（知識轉化）則分別佔7.5%和2.5%。

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