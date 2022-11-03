放棄重鐵 捷運不入將軍澳 林世雄：技術難度高欠效益 區議員批走數

研可行性 料明年上半年完成

林世雄昨書面回覆議員質詢稱，由於東九龍線沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，原方案部分路段須深入地底，工程將面對相當大的技術困難；而且車站在地下深處，市民需更多時間往來地面及月台，增加了出行時間，故地下重型鐵路並非具效益選項。

林透露正探討由寶達，經秀茂坪、順安、順利、彩雲接連港鐵彩虹站的高架無軌捷運系統作替代方案，高架車道亦不受繁忙交通所影響，並將評估巿場上不同的捷運系統，包括國內和海外的最新技術，料明年完成技術可行性研究，公布項目的初步時間表及推展安排。

林世雄又表示，若捷運系統由彩虹伸延至慈雲山和竹園一帶，將經過多個屋苑及社區設施，導致可建高架道的空間有限；若將捷運系統接連至啟德發展區，需跨越觀塘道及觀塘繞道等主要道路，兩者技術上面對一定困難，降低系統效率及效益。

方國珊：空談基建先行

西貢區議員方國珊斥政府此舉如同「走數」，指即使工程有技術困難，但非不可行。她表示，不少將軍澳尤其寶琳北路的街坊期待重鐵已久，目前康盛花園一帶更沒有鐵路直達，導致居民出入不便，「反映政府基建先淪為空談」。她指若政府擔心興建重鐵後，難以彌補成本效益，可在寶林北路增加房屋供應，以增鐵路收入。