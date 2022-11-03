8檢測接種商違規申補貼 共涉85萬 保就業秘書處拒開名

明報記者 鄭啟智

本報於8月初報道，至少6間為政府提供新冠檢測服務及8間營運社區疫苗接種中心的承辦商，以至少23間公司名義成功申領「2022保就業」計劃，共獲約1616萬元資助額。根據計劃守則，有關承辦商不應為全數由政府資助工資的僱員申請補貼，負責計劃的施政報告組在報道刊登後承認申請期內無提醒承辦商此條款，情况「有欠理想」，並發信要求有關僱主確認沒有為這類僱員申領補貼。

另一公司未申報 促回覆

「保就業」秘書處上月回覆查詢，表示新冠檢測和社區疫苗接種中心的承辦商共以26間公司名義獲批申請，其中8間公司違反計劃守則，有替專職為政府合約提供服務的僱員申領補貼，須退回部分資助額，共涉及85萬元。當局稱另有一間公司仍未申報，正催促該公司盡快回覆。政府未有披露8間多取補貼的承辦商名單，僅表示每間公司須退回約1萬至30萬元的工資補貼，涉及每月1至20名僱員。

就承辦商多取的資助額，其中6間將從仍未發放的工資補貼中全數收回，另向其餘兩間發出繳款單，要求僱主在限期前退回差額。

陳凱欣：涉公帑 須交代名單

選委會議員陳凱欣批評，8間承辦商多取補貼，認為數目不少，質疑政府審批時疏忽，「如果當時有講（守則），就不會到今日才發現有8間公司支付多了」。她指出，倘沒有傳媒報道，政府可能根本不會發現有承辦商多取補貼，認為「保就業」資助屬於公帑，政府有責任交代今次問題所在，亦促請政府公開8間承辦商名單，「如果你愈唔講，反而好似愈有資料隱瞞」。

工聯會：核心是政府出錯

非承辦商刻意虛報

工聯會鄧家彪亦批評有關部門未做好把關工作，情况不理想，「不排除有些承辦商可能已經用了資助作商業發展」。他表示，當局應主動調查其他政府承辦商，確保沒有同類情况發生。不過對於政府拒公開8間承辦商名單，鄧家彪認為今次問題核心是政府出錯，而非承辦商刻意虛報，當局毋須點名批評。