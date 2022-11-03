陳茂波核酸陽性 今料續演講 政府深夜出稿未公布Ct值 「康復範圍內」

陳茂波昨出席峰會於台下時一直戴口罩，坐在匯豐總裁祈耀年及瑞銀董事長Colm Kelleher中間，無參與午餐會，但上台發言時除下口罩。

陳茂波個案引起關注，傳媒一直向醫衛局查詢「康復個案」定義。政府昨晚以「政府回應傳媒查詢」出稿，稱陳茂波周二（1日）抵港後已於機場接受核酸檢測採樣，「結果為陽性」，稱Ct值處於康復個案的範圍內，但無公布Ct值水平。衛生防護中心稱按既定機制評估，並審視其臨牀情况包括無病徵並於登機前取得快測陰性，「評估屬於已康復個案」，毋須隔離，亦不受「紅碼」限制。

無病徵入境「復陽」毋須隔離 稱近周455人

新聞稿稱，根據入境防疫安排，自本年6月1日起，3個月內曾感染新冠病毒的來港者，即使登機前核酸檢測仍呈陽性，只要24小時內快測陰性仍可登機來港。新聞稿稱，根據衛生署紀錄，今年9月26日至10月1日期間，抵港者中共455名入境者申報曾於3個月內感染新冠，於登機前快測陰性，並於抵港時核酸檢測呈陽性，有關者均無病徵，核酸檢測Ct值相對較高（數值愈高代表病毒量愈低），評估為應不具傳染性的「康復個案」，而不列作剛感染及輸入個案，毋須接受隔離或「紅碼」限制。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，本地新冠患者在感染後第六七天快測呈陰性，已可界定為不具傳染的個案，故按陳茂波情况應毋須做檢酸檢測及轉為「黃碼」，相同做法亦應適用於過去3個月染疫的新冠康復者。他日前亦建議政府取消近期康復者抵港後檢測核酸的要求。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，近期康復者返港後，核酸檢測呈陽性而毋須隔離，前提應是上機前需做兩次相隔24小時的快測陰性，並符合本港的新冠出院標準，即核酸檢測Ct值高於30、病徵明顯好轉等；他又認為，「近期康復」應定於兩周內，因變種病毒較易重複感染。至於應否取消近期康復者在機場的核酸檢測，梁認為需視乎政府對群體免疫率、旅客是否如實呈報有否足夠信心。

相達生物科技董事長招彥燾表示，在機場檢測核酸的陰性標準與社區檢測相同，Ct值為35至40，因應不同檢測商略有不同。招彥燾認為陳茂波屬特殊個案，因由確診開始已有專人監察陳狀况，能確保他是康復者。

與會者多無口罩 金管局：符防疫要求

另外，昨日峰會現場所見，在場絕大部分台下參與者都沒戴口罩。參考最新社交距離措施，在餐飲處所或酒店，於餐桌飲食及台上拍照時，都可豁免戴口罩。本報向金管局查詢，參與者是否全部獲豁免戴口罩，獲回覆峰會有遵守政府的相關防疫要求。