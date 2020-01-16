612基金案 辯方：收錢不代表成立社團

6名被告為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、大律師吳靄儀、學者許寶強、立法會前議員何秀蘭、歌手何韻詩、基金秘書施城威。代表許寶強的資深大律師李志喜表示，《社團條例》第27條在1992年被廢除，令不少市民質疑會否跌入條例適用的組織而須註冊或申請豁免註冊，反問會公開演出、三人組成的三重奏樂隊又須否註冊；李提到，條例第四條指出，若社團在港收取金錢或社團費則當作在港成立，質疑條文有誤導之嫌，法庭亦須考慮組織的宗旨。

指基金秘書受薪 非社團成員

代表施城威的大律師梁晴怡陳辭，假設612基金被裁定屬社團，施城威只是受薪僱員，他不但無份簽署信託契約，他所走的每一步都須得信託人同意，亦須向信託人匯報工作，顯然與各信託人之間沒有相互權利及義務。

梁表示，即使控方稱施城威曾註冊公司處理基金財務，屬612基金即「社團」的一部分，但是控方不曾闡述為何施城威屬社團幹事，在辯方立場而言，施城威連成員都稱不上，更何况是社團幹事。

鑑於天文台昨午改發八號烈風或暴風信號，控辯各方另預留本周六（5日）開庭再續。

【案件編號：WKS 4829-4834/22】