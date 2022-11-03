盧寵茂：研「新招」引外地牙醫 學會不反對有限度註冊

現公營牙醫空缺50個

根據香港牙醫管理委員會資料，任何非本地牙科畢業生有意在港執業，均須通過由委員會舉辦的許可試，許可試每年舉行兩次，2018及2019年分別有19人及27人通過，2020年則因應疫情，只舉辦了一次第一部分考試，有5人通過。本報向醫衛局查詢當局正考慮以何種「新途徑」引入非本地畢業牙醫，獲回覆稱仍在研究細節。

王志偉表示，港大牙醫學院國際排名一直處於領先地位，故認為非本地培訓牙醫若要在本港私營市場執業，必須通過許可試，讓市民得到應有保障。他又稱，公營牙科診所人手不足只屬短期現象，港大牙醫本科課程在1985年有首屆畢業生後，早期有一定比例的畢業生獲政府招聘，及至近年相繼退休，加上移民潮，令人手減少。

盧寵茂昨在立法會回應議員質詢時表示，政府自今年9月起的未來3個年期內，進一步增加教資會資助牙科第一年本科課程培訓學額，由每年80個增至90個，未來5年會有約400名牙科畢業生成為註冊牙醫；此外，政府同一時期每年會提供10個由教資會資助的牙科研究院修課課程學額。

至於會否提高政府牙醫診所街症名額，盧寵茂稱，政府牙科街症只是滿足市民緊急需求，表明人手所限難以擴大服務，而長遠公營牙醫服務發展方向會交由「牙科護理服務發展工作小組」，詳細諮詢後再決定。