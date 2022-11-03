「尼格」逼港 11月隔半世紀再掛8號波

天文台料今風勢緩和 雨勢漸減

根據天文台昨晚預測，本港今日風勢緩和，海有非常大浪及湧浪，多雲，間中有狂風驟雨，日間雨勢逐漸減弱；展望隨後一兩日短暫時間有陽光，但仍有幾陣驟雨。

昨早上班時段，天台仍然懸掛「3號波」，大批市民如常上班，及至下午1時40分改發8號西北烈風或暴風信號，大批市民隨即提早收工，部分途經中環的巴士擠滿乘客，而以往在打風日子有大批市民排隊等車的紅磡過海巴士站，則只有少數人候車，人流不算多。

雖然8號風球高懸，但日間天氣不似預期惡劣，市區未見狂風暴雨，尖沙嘴海旁有市民如常跑步。昨午鯉魚門三家村亦風平浪靜，但居民不敢鬆懈，預先在部分地方堆放沙包，以防海水倒灌。至晚間雨勢開始逐漸轉大。

8號西北烈風或暴風信號維持7小時後，天文台於晚上8時40分改發8號東北烈風及暴風信號。天文台昨晚預料，尼格會逐漸減弱，當尼格減弱為一個熱帶低氣壓，或本港的風力顯著緩和時，天文台會改發較低的熱帶氣旋警告信號。