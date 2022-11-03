港聞

港聞二

毛孟靜等3人擬求情 爭議「假藉民主」等字眼

【明報專訊】47人因「35+初選」被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，全部被告於今年7月已完成交付高等法院的程序，其中29人擬認罪，18人擬不認罪。擬認罪的毛孟靜、馮達浚、李嘉達昨在高院出席案件管理聆訊，3人均希望在審訊前求情及判刑。其中馮達浚爭議案情部分段落及中文翻譯的準確性，如「假藉民主之名」的字眼，及串謀控罪範圍。法官則稱，認罪被告只會在節省法庭時間情况下獲扣減三分之一刑期，被告需小心考慮後果。

官提醒省法庭時間才可減刑

案件由法官陳嘉信、陳慶偉及陳仲衡處理，控方代表為律政司署理助理刑事檢控專員羅天瑋、傅悅耳。

代表馮達浚的大律師石書銘陳辭，爭議案情部分段落及中文翻譯的準確性，如「假藉民主之名」（under the guise of democracy ）的字眼，故希望法官可以審視相關騰本及文章。法官陳慶偉則稱，認罪被告只會在節省法庭時間情况下獲扣減三分之一刑期，被告需小心考慮後果。石稱會在求情階段再陳辭。

石又提及，欲加入被告袁嘉蔚的申請，爭議串謀控罪範圍。惟法官陳慶偉指出，袁的申請主要是決定應否由一名法官處理認罪判刑，着石再索取指示。另外，馮達浚欲在審訊前判刑，求情時間約3小時內。

毛孟靜及李嘉達則分別由大律師黃雅斌及陳德昌代表，兩人均希望在審訊前判刑，求情時間分別約40分鐘及少於1小時。

同案另5名被告譚凱邦、梁晃維、劉澤鋒、吳敏兒及袁嘉蔚列席旁聽。毛孟靜在聆訊結束後，舉手向法庭表示，原本已申請今天旁聽聆訊，惟因身體不適，故不會到庭。

【案件編號：HCCC 70/22】

（港區國安法）

相關字詞﹕案件管理聆訊 李嘉達 馮達浚 毛孟靜 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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