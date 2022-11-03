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7論文調亂圖像 袁國勇認責撤文 事隔多年難複檢結果 港大：會適當處分

【明報專訊】港大微生物學系講座教授袁國勇捲入論文下架風波，其有份署名的研究被揭發懷疑重複使用實驗結果圖片。袁國勇昨向本報承認責任，稱團隊或在上載圖片至電腦軟件時「撈亂」影像；事件共涉7篇於2004至2014年間發表的論文，其中5篇已撤回，另有一篇論文作出勘誤更正。袁稱對此深感抱歉，強調已主動聯絡學術期刊撤回文章，並承諾日後會使用軟件核對其研究中的圖像無誤才發表。

本報昨向港大查詢是否知悉事件，以及將有何跟進和調查行動、會否憂慮影響聲譽、如何確保事件不會再發生等，香港大學發言人回覆稱，大學已按既定程序展開核查，確認有關影像的處理有失誤，已警戒相關文章的通訊作者，並會對相關人員作適當處分。港大重申對學術要求嚴謹，對研究水平和操守秉持高標準。

荷學者揭圖像相似 疑重複

曾在史丹福大學醫學院研究人類及哺乳類動物微生物的荷蘭獨立科學誠信顧問Elisabeth Bik，日前在社交媒體質疑，港大醫學院數份研究中，部分指標結果圖像太相似，或涉重複使用同一圖像。翻查生物醫學論文搜尋引擎PubMed，港大近日撤回至少5篇論文，另有一篇作出勘誤更正（erratum），全涉圖像問題。相關期刊發出的告示提及，其中4篇文章的「蛋白質印迹」（western blot）測試結果，部分圖像經放大後發現比預期中相似（more similar than expected）。

至少8年前發表 樣本只存放7年

涉事文章涉及不同冠狀病毒在動物間的關係、陳舊性肺結核或支氣管擴張患者的曲霉菌抗體與咯血病的關聯等。其中一篇分析蝙蝠同時感染不同基因型的非人類冠狀病毒，並對比與其他果蝠冠狀病毒產生的血清交叉反應的文章中，有多達6組、共12條蛋白質印迹測試結果非常相似。

袁：不涉治療 無損知識真確

袁國勇昨在辦公室接受本報訪問時主動承認過失，透露今年8月1日收到海外影像分析專家電郵，指其以往發表逾千篇學術論文中，有7篇分別於2004至2014年間發表的論文，圖像出現問題，當中部分「蛋白質印迹」測試結果的影像相似度「超乎預期」。

袁國勇估計，團隊或在上載圖片至電腦軟件時「撈亂」影像，他說以往發表文章前會「逐個字、逐幅圖睇過晒」，惟「從來無諗過呢個可能（調亂影像）」，他說作為相關論文的通訊作者，「睇漏眼」是難辭其咎，承認出現「supervisory oversight」（監督過失），然而相關研究的冷藏血清樣本普遍只存放7年，未能重新檢視結果，故於收到電郵當日已聯絡期刊編輯，表明願意主動撤回論文。

被問到如何回應事件涉學術誠信問題的質疑，袁稱已事隔多年，「邊個、點樣dishonest，好難再知道」。至於影像出錯有否影響數據結果，他指有關研究不涉病人治療，涉事測試亦只佔研究一小部分，加上部分論文其後亦有其他團隊進行研究後得出同一結果，例如一篇涉及探討中東呼吸綜合症（MERS）如何透過破壞宿主辨別病毒的蛋白而降低宿主免疫力的論文，可見論文知識真確。

明報記者

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