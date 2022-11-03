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星調解中心全球居首 八成投訴半年內完成

【明報專訊】新一份《施政報告》提及律政司工作重點，包括推廣本港法律及爭議解決服務，以及出訪東南亞國家交流和探討合作。本港去年獲評為全球最受歡迎仲裁地第三位，鄰近的新加坡與倫敦並列首位。新加坡金管局2005年成立金融業爭議調解中心（下稱中心），簡化金融部門爭議解決流程，並為消費者與金融機構提供解決糾紛的一站式服務。中心過去3年每年平均接獲逾千宗糾紛，單是上個財政年度就接獲1097宗個案，分別有約52%和26%來自銀行和金融機構，以及人壽和綜合保險公司，平均每宗涉及逾3萬坡元（約17萬港元）。因應疫情，中心去年起將部分投訴程序電子化；投訴人和相關機構同意下，部分調解過程亦改為視像形式。

年接千宗 疫下電子化可視像調解

中心行政總裁蔡惠涵分享，去年其中較深刻個案是一宗懷疑加密貨幣投資騙案。男事主從社交平台接觸聲稱投資加密貨幣的外國公司，被要求將合共11萬坡元（約61萬港元）兩度轉帳至海外戶口以賺取高額回報。約一個月後他欲取回款項，與相關公司失聯才意識被騙。他不滿銀行只能協助截取1萬坡元匯款，要求銀行補償其餘10萬坡元不果，向中心求助。調解過程中他要求銀行賠償遭拒，個案遂由中心邀請獨立專家裁決，由於銀行只是負責執行客戶指示，未有證據顯示職員疏忽職守，個案裁定不成立。

去年有82%投訴個案均於6個月內完成，蔡稱調解較在法庭審議至少需時18個月快；而在「調解」階段，中心會向相關機構收取50坡元（約278港元），即使進入「裁決」階段，中心只會分別向投訴人與相關機構收取50與500坡元（約2780港元），較一般法庭程序便宜。

稱機構遇難纏者傾向轉介省資源

現時一旦接獲投訴，受當地金管局監管的指定機構必須跟進中心查詢，而且只有投訴人有權覆核調解結果。蔡認為除提高消費者權益保障，部分機構曾反映若遇上難纏投訴人，傾向轉介至中心調解以節省人手和時間。隨當地推出「金融服務業產業轉型藍圖2025」，她預計日後涉及加密貨幣等數碼產業相關爭議會提升，會繼續與約20名職員定期培訓，並透過調解實例教育公眾。

（新加坡復常系列．三）

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